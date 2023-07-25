الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

من هو اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية الجديد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرارا بتعيين اللواء هشام مروان توفيق محمد شبانة مديرا لأمن الإسماعيلية، خلفا للواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية السابق.

 

وعمل اللواء هشام مروان، سنوات طويلة في محافظة الإسماعيلية، حيث عمل نائب مأمور مركز الإسماعيلية سنة 2011، ثم مأمور مركز القنطرة شرق، ثم مأمور مركز أبو صوير، ثم مأمور مركز القنطرة شرق مرة أخرى، ثم تم ترقيته لرتبة لواء وتولي مدير الشئون المالية والإدارية بمديرية أمن الإسماعيلية، ثم حكمدار الإسماعيلية لمدة سنة، قبل أن يصدر له قرار قبل قليل بترقيته مديرًا لأمن الإسماعيلية.

 

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اعتمد حركة تنقلات ضباط الشرطة لهذا العام 2023، ومن أبرز ملامحها تجديد الثقة في اللواء عادل جعفر، مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الوطنى، والإبقاء على اللواء نصر محيى الدين مساعدا للوزير لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء أشرف الجندى مديرا لأمن القاهرة.

اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية الجديد اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية مدير أمن الاسماعيلية مدير أمن الاسماعيلية الجديد مدير أمن الإسماعيلية اللواء هشام مروان

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