كنور ونوادر الكتب تجذب زوار معرض مكتبة الإسكندرية حتى آخر أيامه

ساعات قليلة تفصلنا عن إنتهاء فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، والذي انطلق منذ 12يوليو ويستمر حتى غدًا 26 يوليو الجاري، حيث يستمر في جذب محبي القراءة وكنوز المطبوعات حتى آخر أيامه.



أجرت “الدستور” جولة بداخل معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، بأجنحته المختلفة، وبجناح سور الأزبكية والذي شهد إقبال كبير من الرواد بجميع الفئات العمرية لشراء الكتب.

قالت ميار مزيد، صانعة محتوى، إنها تأتي إلى المعرض للبحث عن مجموعة من الكتب التي تحرص على شرائها من المعرض، بسبب تواجد جميع الأنواع التي تجعل أمامها اختيارات كثيرة.

وأضافت ل" الدستور" أن زيارتها لجناح الأزبكية كانت زيارة ممتعة حيث وجدت مجموعة من الطبعات التي كانت تبحث عنها، ونسخ غير موجودة في أماكن أخرى، مؤكدة أن زيارة المعرض والتعرف على كل جديد وقديم أيضًا شيئ هام لجميع الأعمار وخاصة الشباب الذي يثبت من خلال هذه المعارض الثقافية حبه للقراءة والمعرفة.

طبعات نادرة وأطلس للمعالم الإسلامية

ومن جانبه قال محمد عمر، أحد أصحاب المكتبات بجناح الأزبكية، أن الجناح يتميز بالكتب المميزة، والطبعات النادرة، حيث يوجد كتب لا يتم إعادة طبعها، ويتبقى منها نسخة أو اثنين، وهو ما يميز المكان حيث يكون الإقبال من المواطنين للبحث عن شيئ محدد.





وأضاف لـ" الدستور" أن مكتبات سور الأزبكية متخصصة وأكثر ما يميزها هي الكتب القديمة، حيث توجد كتب تعود لأكثر من 100عام، ومن بينها الأطلس الإسلامي، والذي يضم المعالم الإسلامية في العالم، حيث تعود طبعته الأولى لأكثر من 100عام الأطلس الاسلامي، بجانب كتاب النقوش الإسلامية القديمة وهو نسخة نادرة أيضًا.

وأوضح أن عملنا يكون هواية وحب للقراءة والورق والكتب، لذا الكتاب المميز يجذبنا لشرائه واقتنائه بالمكتبة حتى إن كان لدينا عدة نسخ منه.

وأشار إلى أن المعارض خاصة في المحافظات المختلفة، تعرف الشباب من القراء على كتب مختلفة، لم يعاصرها أكثرهم، ونجد تفاعل كبير وإقبال على تلك النوعية من الشباب الذين يبحثون عن المميز من التاريخ.



مشاركة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

ومن جناح سور الأزبكية إلى ركن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث قال محمد يوسف مسؤول الركن بمعرض مكتبة الإسكندرية، إن المجلس يقدم من خلال المعرض مجموعة كبيرة من الكتب على رأسها ترجمة معاني القرآن باللغات المتعددة منها الانجليزية والفرنسية الإسبانية والألمانية الاندونيسية والروسية، وتم زيادة عدة لغات أخرى منها العبرية، واليونانية، السواحلية، والهوسا، الاردية، مشيرًا إلى أن كل فترة يتم زيادة عدة لغات، لأن مهمتنا هي نشر الدعوة، على مستوى العالم كله، لنحاول تعريف العالم بمعاني القرآن.

وأضاف أن ليس المقصود بالتواجد في المعرض هو التربح، فنحن أهل دعوة، خاصة أن الأسعار مخفضة ومدعمة بجانب خصم اضافي للجمهور 20 و 25٪ لحث الرواد للتعرف على جميع مجالات الدين من أهل الاختصاص وبتوفير كتب تتاح للجميع وتكون معتمدة من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف و بجانب مشاركة الأزهر الشريف.

معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب