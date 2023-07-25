الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الإجازات الرسمية المتبقية فى عام 2023 بعد ثورة 23 يوليو

إجازة
إجازة

يتساءل الكثير من الموظفين بالدولة في القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال، حول الاجازات الرسمية المتبقية فى عام 2023 المتبقية بعد ثورة 23 يوليو، والتي حصل عليها العاملين والموظفين بالقطاعات الحكومية والخاصة مدفوعة الأجر.

وتعد الإجازات الرسمية من الأمور الهامة التي يهتم بها قطاع كبير من العمال والموظفين، كونها مدفوعة الأجر وإجازة عامة من العمل يحصلون عليها لقضاء بعض الأمور الخاصة والاستمتاع بالخروجات وغيرها بعيدًا عن ارتباط العمل.

ويقدم "الدستور" لقرائه تفاصيل الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية العام الميلادى الجديد 2023 وذلك بعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 1455 وحكم الاحتفال به

عاد موظفو القطاعين العام والخاص اليوم الاثنين، 24 يوليو 2023 للعمل بعد انتهاء عطلة رأس السنه الهجرية وذكري ثورة يوليو 1952، ليبدأ أسبوع عمل جديد.

ويحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية المتبقية في عام 2023، خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون إجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة.

وكان الموظفون قد حصلوا على إجازة رسمية بقرار حكومي، وفقا لإعلان مجلس الوزراء المصري عن إجازتي رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 32 يوليو، في الفترة من الخميس 20 يوليو الماضي إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية، والأحد 23 يوليو الماضي إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة يوليو.

طبقا للأجندة المعلنة من الحكومة فإن الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023، هي يومان فقط، خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، بالإضافة إلى العطلات الأسبوعية أيام «الجمعة» و«السبت» من كل أسبوع.

الإجازات الرسمية المتبقية فى عام 2023 بعد ثورة 23 يوليو

  1. الاجازات الرسمية المتبقية فى عام 2023: يوم الأربعاء 27 سبتمبر (المولد النبوى الشريف)

     
  2. الاجازات الرسمية المتبقية فى عام 2023: الجمعة 6 أكتوبر (عيد القوات المسلحة انتصارات أكتوبر).
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