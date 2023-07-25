الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"4 مليارات دولار خارج القطاع المصرفي".. البنك الأهلي يكشف مفاجأة (فيديو)

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قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، إن هناك أكثر من 4 مليارات دولار خارج القطاع المصرفي، لافتًا إلى أن البنك أتاح قرضًا شخصيًا للعاملين بالخارج بضمان تحويل معادل قيمة القسط بالعملة الأجنبية في الخارج، والحد الأدنى للقرض 50 ألف جنيه وبحد أقصى 3 ملايين جنيه.

وأضاف “أبو الفتوح” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أنه يمكن لجميع المصريين شراء الشهادات الدولارية دون سؤال العميل عن كيفية الحصول على هذه الأموال، معقبًا: "لو معاك مليون دولار ادخل البنك واعمل الشهادة ومحدش هيقولك أنت جايب الفلوس منين".

وأكد أنه تم تجميع 3.5 مليار دولار من الشهادات الادخارية الدولارية ذات العائد الشهري 5.25% شهريا، والتي تم طرحها خلال الفترة الماضية، موضحًا أن نسبة الودائع في البنوك ارتفعت من 6 تريليونات إلى 9.5 تريليون جنيه.

ميزة جديدة للمصريين بالخارج

وأشار نائب رئيس البنك الأهلي، إلى أنه تم منح 18 مليار جنيه قروضا من البنك الأهلي للتمويل العقاري، إضافة إلى أنه سيتم الإعلان عن ميزة جديدة للمصريين بالخارج خلال الفترة المقبلة.

البنك الأهلي 4 مليار دولار البنك المركزي يكشف مفاجآت 4 مليار دولار خارج نطاق البنك المركزي

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