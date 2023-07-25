علاء النهري: التخلي عن الوقود الأحفوري ضرورة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية

قال علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقيمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن السبب الرئيسي لما نشهده من ارتفاع في درجات الحرارة والسيول والفيضانات ببعض المناطق هو بسبب التغيرات المناخية.

وأضاف “النهري” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن العالم بدأ يتجه للحلول الخيالية ولكن الحلول واضحة وهي تقليل درجة حرارة الأرض 1.5 واستخدام الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية ونبتعد عن الوقود الإحفوري والبترول والفحم.

أوروبا اليوم تكتوى من الحرارة

وتابع: “إذا لم تنخفض درجة حرارة الأرض فإننا لن نستطيع أن نعيش فيها”، مؤكدًا أن أوروبا اليوم تكتوى من الحرارة ولهذا يفكرون في التخلي عن الوقود الإحفوري.