في ذكرى وفاته.. تعرف على أعمال الراحل فاروق الفيشاوي وزيجاته

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، الذي ولد فى 5 فبراير عام 1952، ورحل عن عالمنا في 25 يوليو عام 2019، ونشأ بقرية تابعة لمركز سرس الليان، وكان ينتمي لأسرة ميسورة الحال، وكان أصغر أشقاءه، وتوفي والده وهو لم يكمل عقده الثانى من العمر، وحصل على البكالوريوس في الطب العام وقبلها على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس.

حياة فاروق الفيشاوى الفنية

بعد أن شارك الفيشاوى فى مسلسل أبنائي الأعزاء شُكرًا، مع الفنان الكبير الراحل عبد المنعم مدبولي، لفت إليه الأنظار، ليشارك بعدها فى ليلة القبض على فاطمة، ثم لمعت نجوميته في بداية الثمانينيات بعد ظهوره في فيلم المشبوه مع عادل إمام، كما شارك فى الكثير من الأعمال الفنية، ووصل عدد أعماله إلى 130 عمل تنوع بين الدراما والسينما والمسرح.

حياة فاروق الفيشاوى الأسرية

تزوج فاروق الفيشاوى ثلاث مرات، حيث كانت زيجاته الأولى من الفنانة الكبيرة سمية الألفى، وأنجب منها أحمد وعمر، وفى عام 1990 انفصلا، وتزوج من الفنانة الكبيرة سهير رمزى وانفصلا فى عام 1995، وتزوج للمرة الأخيرة من فتاة تدعى نوران منصور، ولكنها لم تدم طويلًا حيث انفصلا عام 1998.

أعمال فاروق الفيشاوى

الأعمال السينمائية

- ليلة هنا وسرور

- الزومبي جوز أمي

- يوم للستات

- كدبة كل يوم

- القط

- المتحدين

- ألوان السما السبعة

- 45 يوم

- حفار البحر

- صيد الحيتان

- العشق والدم

- إحنا أصحاب المطار

- عليه العوض

- أبناء الشيطان

- الشرف

- رجل له ماضي

- امرأة تحت المراقبة

- سوق المتعة

- حبيبتي من تكون

- نور ونار

- أحلام مسروقة

- فتاة من اسرائيل

- أرض أرض

- حائط البطولات

- 48 ساعة في إسرائيل

- الأنثى والدبور

- حنحب ونقب

- الخطيئة السابعة

- رجل مهم جدا

- التحويلة

- الجراج

- عتبة الستات

- امرأة هزت عرش مصر

- كشف المستور

- عنتر زمانه

- تعالب أرانب

- الجاسوسة حكمت فهمي

- الجينز

- يا تحب يا تقب

- ليلة القتل

- الكنز

- فرسان آخر زمن

- ليه يا بنفسج

- تحقيق مع مواطنة

- مطاردة في الممنوع

- الرصيف

- الشطار

- اليتيم والذئاب

- شفاه غليظة

- غرام وانتقام بالساطور

- الفضيحة

- ديك البرابر

- الزمن الصعب

- حالة اشتباه

- همس الجواري

- القاتلة

- شياطين المدينة

- الشيطان يقدم حلا

- الدكتوره منال ترقص

- زوجة محرمة

- حنفي الأبهة

- السقوط

- انفجار

- الخادم

- اللص

- موعد مع الرئيس

- الحب القاتل

- شبكة الموت

- المرشد

- اغتصاب

- الوحوش الصغير

- الإرهاب

- المشاغبات في خطر

- ملف سامية شعراوي

- الدنيا جرى فيها إيه

- التحدي

- المرأة والقانون

- المرأة الحديدية

- الرجل الصعيدي

- يا صديقي كم تساوي

- رجل في فخ النساء

- الزوجة تعرف أكثر

- لعبة الكبار

- العبقري والحب

- مهمة صعبة جدا

- القرداتي

- الهانم بالنيابة عن مين

- البنات والمجهول

- الفريس

- نأسف لهذا الخطأ

- الحناكيش

- سري للغاية

- نساء خلف القضبان

- السكاكيني

- الأنثى

- مشوار عمر

- شارع السد

- المحترفون

- الأستاذ يعرف أكثر

- صراع الأيام

- قضية عم أحمد

- الكف

- استغاثة من العالم الآخر

- بصمات فوق الماء

- النشالات الفاتناتي

- الطاغية

- الطوفان

- الأوغاد

- المنتقمون

- غضب الحليم

- السطوح

- جبابرة الميناء

- الأرملة والشيطان

- بيت القاضي

- المحظوظ

- نعيمة فاكهة محرمة

- أرجوك أعطني هذا الدواء

- الخونة

- لا تسألني من أنا

- جبروت امرأة

- عندما يبكي الرجال

- العايقة والدريسة

- صديقي الوفي

- -يوسف وزينب

- الشيطان يغني

- شقة الأستاذ حسن

- درب الهوى

- مرزوقة

- كيدهن عظيم

- وحوش الميناء

- الذئاب

- برج المدابغ

- تجيبها كده تجيلها كده هي كده

- المشبوه

- قهوة المواردي

- الباطنية

- غداً سأنتقم

- عذاب الحب

- فتوة الجبل

- غاوي مشاكل

- الأشجار تموت واقفة

- وثالثهم الشيطان

- بدون زواج افضل

- الحب في طريق مسدود

- الحساب يا مدموازيل

- مظاهر كدابة

الأعمال الدرامية

- لدينا أقوال أخرى

- عوالم خفية

- الشارع اللي ورانا

- قصر العشاق

- راس الغول

- بعد البداية

- المرافعة

- أهل الهوى

- شمس الأنصاري

- أنا القدس

- أكتوبر الآخر

- أولاد الحلال

- قاتل بلا أجر

- ليل الثعالب

- ثورة الشك

- عفريت القرش

- رجل وإمراتان

- مطعم تشي توتو

- حكاية بندق

- ألف ليلة وليلة

- أحلامنا الحلوة

- أدهم وزينات وثلاث بنات

- الدم والنار

- كناريا وشركاه

- الأصدقاء

- البر الغربي

- حارة الطبلاوي

- خيال الظل

- الإعصار

- أبناء دهشان

- الدوائر المغلقة

- الحاوي

- بحار الغربة

- ألف ليلة وليلة

- الشاطر حسن

- سر الغائب

- دموع صاحبة الجلالة

- البحث عن عبده

- حافة الهاوية

- مخلوق اسمه المرأة

- حضرات السادة الكدابين

- قابيل وقابيل

- رجال في المصيدة

- أولاد آدم

- غوايش

- علي الزيبق

- عصفور في القفص

- عطفة خوخة

- أبناء العطش

- ليلة القبض على فاطمة

- الأبرياء

- صيام صيام

- الفتوحات الاسلامية

- القضية 80

- الوليمة

- أبنائي الأعزاء شكرا

- طائر الأحلام

- طيور بلا أجنحة

- هروب

- أرض النفاق

- المفسدون في الأرض

- الحلم والمطر

- في بيتنا رجل

- كان ياما كان

- الرجل والقطار

- جوهرة القصر

- ارزاق

- الضحايا

- حلم رجل بسيط

- الحرمان

- بعد الرحيل

الأعمال المسرحية

- الأيدي الناعمة

- الناس اللي في التالت

- اعقل يا دكتور

- المنولوجست

- ولاد ريا وسكينة

- بداية ونهاية

- السيدة حرمه

- البرنسيسة

- الدنيا مقلوبه

- طائر البحر

- أنا والحكومة

- عيني في عينك

- شباب إمرأة

- مسيلمة الكذاب

مرض الفيشاوى ووفاته

فى عام 2018 أعلن الفنان الكبير فاروق الفيشاوى، فى مهرجان الإسكندرية، أنه مريض بالسرطان، وقال: “بعد عمل بعض التحاليل والفحوصات والأشعة، طبيبي المعالج أخبرني أنني مصاب بالسرطان، سأتعامل مع هذا المرض على أنه صداع، وبالعزيمة والإصرار سأنتصر على هذا المرض.. سأهزمه وسأحضر الدورة القادمة لمهرجان الإسكندرية لأكون معكم وأهنئ زميلًا آخر على تكريمه”.

وفاة الفيشاوي

رحل عن عالمنا الفنان الكبير فاروق الفيشاوى، فى 25 يوليو عام 2019، بعد صراع مع مرض السرطان، دام لمدة عامين، وتوفى عن عمر ناهز 67 عامًا.