أمين "البحوث الإسلامية" يشيد بجناح الأزهر بمعرض الإسكندرية للكتاب وتنظيمه المتميز

تفقد الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، يرافقه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية، جناح الأزهر بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب في الدورة الثامنة عشرة.

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن الأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر؛ حريص على التواجد في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، استكمالًا للنجاح الذي يحققه الأزهر في مختلف المجالات؛ حيث شهد الجناح إقبالًا كبيرًا على إصداراته المختلفة ومنها إصدارات مجمع البحوث الإسلامية، إضافة إلى إصدارات هيئة كبار العلماء، ومكتب إحياء التراث، والجامع الأزهر، ومركز الترجمة، ومرصد الأزهر لمكافحة التطرف.

وأشاد الدكتور نظير بجناح الأزهر وتنظيمه المتميز، مثمنًا جهود الأزهر الملموسة في تنظيم العمل بالجناح وأركانه، وجهود فريق العمل ودورهم في تيسير الخدمات المقدمة للمترددين على الجناح، كما أشاد بانتشار وسائل العرض المرئية داخل الجناح لإبراز جهود ومساعيه في نشر السلام ومجابهة التطرف والتعريف بأعلام الأزهر وعرض المخطوطات واللوحات النادرة، كما زار قسم ورش العمل والخط العربي وأقسام الجناح المتعددة.

تأتي مشاركة الأزهر الشريف في معرض الإسكندرية، بعد مشاركة ناجحة في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي قدم فيه الأزهر الكثير من الخدمات والأنشطة النوعية والأفلام الوثائقية والمسابقات العلمية عبر شاشاته التفاعلية العملاقة، فضلًا عن الندوات الثقافية خلال أيام المعرض، سواء ما يتعلق منها بالجانب العلمي والتوعوي أو ما يتعلق بالأنشطة الفنية.