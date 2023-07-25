الأمم المتحدة: نهب 50 مستودعًا للمساعدات الإنسانية بالسودان

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن أن 20 شخصًا من العاملين في المجال الإنساني اعتقلوا بالسودان منذ بدء الصراع.

أضافت الأمم المتحدة في بيان الثلاثاء، أن 18 شخصًا من العاملين في مجال الإغاثة قتلوا منذ بدء الصراع في السودان.

وتابعت أنه تم نهب نحو 50 مستودعا للمساعدات الإنسانية بعد 100 يوم من القتال بالسودان.

وقالت وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، إن آلاف المدنيين قتلوا أو جرحوا ونزح ملايين آخرين منذ بدء القتال في السودان قبل 100 يوم.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، إن "مائة يوم من القتال تسبب في خسائر فادحة في صفوف المدنيين"، إنه صراع لا معنى له ويجب أن يتوقف الآن".

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أنه خلال نفس الفترة في المتوسط​​، أصيب أو قتل طفل واحد على الأقل في كل ساعة من الصراع، بحسب مكتب تنسيق الشئون الإنسانية.

وقال المكتب "هذا مبني على تقارير موثوقة عن مقتل ما لا يقل عن 435 طفلا وجرح أكثر من 2000 في المئة يوم الماضية"، "بما أن هذه هي الأرقام التي أبلغت بها مصادر اليونيسف، فمن المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير".

وقال المكتب الإنساني، إن تقريرًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ركز على التصاعد السريع لأعداد النازحين في السودان الفارين بحثًا عن الأمان.

كما حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين من أزمة صحية وتغذوية خطيرة تتكشف في النيل الأبيض، حيث قالت فرقها على الأرض، إن ما يقرب من 300 طفل لاجئ من جنوب السودان قد لقوا حتفهم من الحصبة وسوء التغذية المشتبه بها منذ بدء الصراع في 15 أبريل.

قال المكتب إن برنامج الأغذية العالمي قد دعم أكثر من 1.4 مليون شخص في جميع أنحاء السودان بالمساعدات الغذائية والتغذوية على أمل زيادة المساعدة إلى 5.9 مليون شخص متضرر من النزاع في السودان بحلول نهاية هذا العام.

وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن أكثر من 40 في المائة من سكان السودان أي أكثر من 19 مليون شخص يواجهون الجوع؛ بسبب الصراع.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، إن هذا أكبر عدد من الجوعى تم تسجيله في البلاد على الإطلاق.

وقال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية عن الصراع الناجم عن القتال بين الفصائل المتناحرة في الجيش السوداني "السودان هو أحد أكثر الاستجابات الإنسانية تعقيدًا في العالم في الوقت الحالي".

ومع ذلك، نحن وشركاؤنا في المجال الإنساني نبذل قصارى جهدنا للاستجابة للأزمة، على الرغم من استمرار القتال والقيود المفروضة على الوصول.