مسئول بـ"الحرية والتغيير": نشكر مصر على كل ما قدمته للشعب السودانى

قال ياسر عدنان، مسئول بقوى الحرية والتغيير بالسودان، إن النظام السابق أسهم في تأجيج الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع، مؤكدًا أننا نسعى إلى وقف دائم لإطلاق النار من خلال مسار سياسي بمشاركة القوى المدنية.

وأضاف عدنان، خلال كلمته في مؤتمر صحفي للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير السودانية، اليوم الثلاثاء، أننا نتطلع إلى عملية سياسية شاملة، والتوافق على سلطة مدنية تمثل الجميع وصولًا للانتخابات.

وتابع: “كل فئات المجتمع الوطني يجب أن تشارك في الحياة السياسية باستثناء العناصر المنتمية للنظام السابق، وسنتواصل مع جميع القوى السياسية المدنية للتأسيس لرؤية مستقبلية للسودان”.

وأردف: “يجب إعادة تأسيس جميع المؤسسات الوطنية السودانية بما فيها الجيش، ونحن إذ نؤكد أننا نتعامل مع قضية الانتهاكات بوصفها قضية حقوقية وأخلاقية، ونطالب بوقف جميع الانتهاكات فورًا”.

ووجه عدنان الشكر للدولة المصرية، قيادة وحكومة وشعبًا، على كل ما قدمته للشعب السوداني قبل وبعد الحرب، إضافة إلى جهود مصر لحل الأزمة في السودان والتي من بينها استضافة هذا المؤتمر.

واستطرد: نتقدم بالشكر أيضًا لكل دول الجوار التي فتحت حدودها منذ أيام الحرب الأولى لاستضافة السودانيين وتقديم أعمال الإغاثة.