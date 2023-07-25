عضو لجنة إزالة التمكين بالسودان: سنساهم في تأسيس وبناء ما دمرته الحرب

قال طه عثمان، عضو لجنة إزالة التمكين ببناء الجبهة المدنية بالسودان: نتمنى أن يعم السلام في الخرطوم، وأن نعود إلى بلادنا سالمين، وأن نساهم في تأسيس وبناء ما دمرته الحرب.

وأضاف عثمان، خلال كلمته في مؤتمر صحفي للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير السودانية، اليوم الثلاثاء، أن الحرب التي تشهدها السودان الآن ليس الأول، ولكنه نتيجة لأخطاء تاريخية وتراكمات، ولكي تكون هذه الحرب آخر الحروب لابد من مواجهة ومناقشة كل القضايا، وأن نحول هذه المآسي بأن تكون فرصة للسودانيين للمناقشة والحوار في كيف نبني السودان بتنوعنا وتعددنا.

وتابع: هذا الحوار بالتأكيد لن يشمل عناصر النظام السابق وهما عناصر المؤتمر الوطني الذين وقفوا في مواجهة ثورة ديسمبر، وسعوا إلى الفترة الانتقالية بقطع الطريق أمام التحول الانتقالي.

ولفت عضو لجنة إزالة التمكين ببناء الجبهة المدنية، إلى أنه لابد من الحكم الفيدرالي في السودان، والاعتراف بحق الأقاليم أمر مهم ضمن المرحلة الانتقالية.

وأردف: سنطرح رؤيتنا لوقف الحرب والعودة إلى المسار السياسي، وتهيئة الساحة الوطنية لإجراء انتخابات حرة نزيهة، وأيضًا ندين كل الانتهاكات التي حدثت للمدنيين سواء من قبل الدعم السريع أو الجيش السوداني.