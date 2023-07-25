الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الجبهة الثورية" بالسودان: لم نتمكن من تحقيق حياة كريمة لشعبنا بفعل الصراعات

السودان
السودان

قال محمد سيد أحمد الچاكومي، رئيس الجبهة الثورية بالسودان، إن الحرب في بلادنا بكل خسائرها المادية والبشرية فرضت على شعبنا واقعاً جديداً.

وأضاف الچاكومي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير السودانية، اليوم الثلاثاء، أننا لم نتمكن من تحقيق حياة كريمة للسودانيين بفعل الصراعات والنزاعات المتتالية.

وتابع: يجب أن يكون لدينا مشروع وطني نهضوي يهدف إلى إحلال السلام وحل النزاعات.

وأكد أن السودان يحتاج إلى العودة لنظام ديمقراطي تجري فيه انتخابات يشارك فيها جميع السودانيين، ويجب توحيد القوى العسكرية السودانية من خلال جيش قومي واحد.

السودان قوى الحرية والتغيير قوى الحرية والتغيير السودانية حرب السودان

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