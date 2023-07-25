"التعليم العالي" تحذر من الكيانات الوهمية التي تخدع الطلاب

حذر الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، من الكيانات الوهمية التي تخدع الطلاب، مؤكدًا أن الوزارة تتصرف معها من خلال الضبطية القضائية وتم تحديد قائمة بالكيانات المعتمدة وطرحها عبر الصفحات الرسمية للوزارة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن سفر الطلاب للخارج، رغم إتاحة فرص التعليم بمصر الجزء الأول يرتبط بالمساحة خاصة في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، مشيرًا إلى أنه يوجد 27 جامعة حكومية بالإضافة إلى الجامعات الخاصة والأهلية، كما أن خريطة الجامعات تغيرت.

شروط القبول بكليات الطب بالخارج

وأكد عبدالغفار أن الحد الأدني لكليات القطاع الطبي بالخارج بكلياته المختلفة القبول فيها لا يشترط حد أدنى للدرجات وقد تسمح لطالب حاصل على 50% بالالتحاق بكليات الطب والهندسة، موضحًا أن الجامعات المصرية تهدف إلى الحفاظ على جودة الجامعات وسمعة التعليم العالي، والحفاظ على صورة الخريج المصري.

وأشار إلى أن أزمة أوكرانيا عند دخول الطلاب امتحانات تحديد المستوى وجدت علاقة اضطراب قوية بين الطالب الحاصل على 50% والطالب المتفوق ورسب فيه.