رئيس "حلوان للأسمدة" يكشف أبرز المقترحات لدعم صادارات القطاع

تقدم المهندس حسن عبد العليم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة حلوان للأسمدة، إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بعددٍ من المقترحات لتنمية وزيادة صادارات الأسمدة.

وأضاف “عبد العليم” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن صادرات الأسمدة من أهم العوامل الداعمة للاقتصاد المحلي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أنه من أجل زيادة صادارات القطاع، فإنه لابد من تعزيز الإنتاج المحلي من الأسمدة، وذلك من خلال تحديث التكنولوجيا في المصانع وتعزيز البنية التحتية لصناعة الأسمدة، وذلك لزيادة الكميات المنتجة وتحسين جودة المنتجات.

وأشار الي ضرورة التوسع في اكتشاف مصادر المواد الخام مع توسيع قاعدة الموارد الخام المستخدمة في صناعة الأسمدة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع الدول المنتجة للمواد الخام، وكذلك استكشاف المزيد من المصادر المحلية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة حلوان للأسمدة، على ضرورة التركيز على تطوير منتجات الأسمدة ذات القيمة المضافة والمبتكرة، مثل “الأسمدة العضوية والمغلفة”، مما يساعد في تلبية احتياجات الأسواق العالمية المتغيرة وزيادة قدرتها التنافسية.

وشدد على ضرورة التواجد في المعارض والمؤتمرات الدولية المتعلقة بصناعة الأسمدة، مؤكدًا هذه الفعاليات توفر فرصًا للتعريف بمنتجات مصر والتواصل مع عملاء ومستوردين محتملين من مختلف أنحاء العالم.

ولفت “عبد العليم” إلى ضرورة تطوير تقنيات جديدة ومبتكرة في صناعة الأسمدة، من خلال التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية وتشجيع الابتكار وتطوير منتجات أكثر فعالية واستدامة، إضافًة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة لشركات الأسمدة المحلية، من خلال إنشاء بيئة تجارية ملائمة وتبسيط الإجراءات التنظيمية وتوفير التمويل والمساعدة في التصدير..

واختتم مُشددًا على أهمية تعزيز البنية التحتية اللوجستية لصادرات الأسمدة في مصر، من خلال تحسين النقل البحري والجوي والبري وتسهيل إجراءات الشحن والتخليص الجمركي. هذا سيساعد في تقليل التكاليف وتحسين كفاءة توصيل المنتجات إلى الأسواق العالمية.