الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصين: بذلنا جهودًا لاتباع الاتجاه الصحيح في التنمية المستقبلية

وانج ويي
وانج ويي

أعلن وزير خارجية الصين الجديد وانج يي، الثلاثاء، تعامل بكين مع المخاطر الأمنية العالمية، داعيًا الالتزام بالاحترام المتبادل ومبادئ الميثاق الدولي.

قال يي، في أول تصريح له، إنه بذل جهودًا لاتباع الاتجاه الصحيح في التنمية المستقبلية لدول البريكس، مشددًا على ضرورة بذل جهود مشتركة لمواجهة التحديات الأمنية العالمية. 

وأطاحت الصين تشين قانج من منصب وزير الخارجية بعد أقل من 7 أشهر من تعيينه في هذا المنصب، وكان يُنظر إلى تشين على أنه مساعد مقرب من الرئيس شي جين بينغ.

وحل محله رئيس الشؤون الخارجية المخضرم للحزب الشيوعي وانج يي.

وأثار اختفاء تشين المطول عن الرأي العام - والصمت الرسمي حيال ذلك - تكهنات غاضبة.

كانت آخر ارتباطات علنية معروفة للاعب البالغ من العمر 57 عامًا في 25 يونيو ولم يتم إبداء أي سبب لترحيله.

وزير الخارجية الصيني الصين المخاطر الأمنية الالتزام الاحترام المتبادل

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