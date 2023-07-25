الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العلمين الجديدة.. “إكسترا نيوز” ترصد ردود أفعال العاملين بالمنطقة التراثية (فيديو)

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

أجرت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، عدد من اللقاءات مع مهندسي وعمال المنطقة التراثية بالعلمين الجديدة.

وقال أحد  المهندسين: "نعمل بالمنطقة التراثية المبنية على التراث القديم، لضمان استمتاع المصطافين بوقتهم في أماكن جديدة مثل “مسرح روماني، ومتحف، وأوبرا، ومجمع سينمات”.

وأضاف أن بناء المدينة بدأ منذ 2017، حيث تم إنشاء أبراج وطرق وكباري ومنشآت ومدن جديدة بعد أن كانت صحراء، معقبًا: "مكناش متخيلين أن المنظر العام هيكون بالشكل ده".

وقال أحد العاملين بالمشروع: “المنطقة لما بدأنا فيها مكنتش كده خالص.. كانت صحراء جرداء، شعور حلو أننا نبني البلد ونقدم شئ كويس للسياحة”.

وقال آخر: “العلمين الجديدة تطورت بسرعة كبيرة خلال الفترات الماضية، وأصبحت جاذبة للسياحة والاستثمار.. فخور اني اشتغلت فيها”.

وقال ثالث: “القطاع الهندسي المصري قدر يقبت قدرته على تحقيق المستحيل، وبجد إحنا بنحب بلدنا وبنحب شغلنا، والمنطقة فعلًا من التراث الأول ووجهة مشرفة لينا وللعالم”.

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