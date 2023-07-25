الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الشوربجي" يتفقد معدلات التطوير بجامعة الأهرام الكندية وأكاديمية أخبار اليوم

وفد رئيس الهيئة الوطنية
وفد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

أجرى المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية تفقد خلالها، جامعة الأهرام الكندية وأكاديمية أخبار اليوم، بمدينة السادس من أكتوبر.

يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة والحرص على تفقد أوضاع المؤسسات الصحفية القومية ومتابعة خطة تطوير  واستغلال الأصول المملوكة لها.

رافق رئيس الهيئة خلال الجولة، المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة، د. أحمد مختار، وكيل الهيئة، وليد عبدالعزيز، سامح عبدالله، أسامة أبو باشا، الشيماء عبدالاله، أعضاء الهيئة ، ومروة السيسي الأمين العام، والمستشار مدحت لاشين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس الهيئة.

وبدأ رئيس الهيئة جولته، بجامعة الأهرام الكندية، حيث كان في استقباله عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ود. صديق عبدالسلام، رئيس الجامعة، وعدد من قيادات المؤسسة والجامعة، وتفقد رئيس الهيئة عدد من الكليات والأقسام بالجامعة منها المكتبة وكلية اللغات والترجمة وغرفة الراديو واستوديو التصوير المتكامل، والاتصال المرئي، وتم الاستماع لأعضاء هيئة التدريس.

تكليفات بسرعة وضع برنامج زمني محدد لنقل بعض الكليات المتخصصة 

وخلال الجولة، وجه “الشوربجي” بالاستغلال الأمثل لمنطقة الخدمات والمطاعم وضرورة العمل على جذب براندات تليق باسم جامعة الأهرام الكندية وبما يعظم من الإيرادات في الوقت نفسه، كما تم عقد اجتماع بحضور مجلس الجامعة تم خلاله تقديم عرض توضيحي تضمن نبذة عن الجامعةوأبرز مشروعاتها.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، حرص الهيئة المستمر على دعم ومساندة الجامعة بكل قوة.

وتابع: “هدفنا أن تكون جامعة الأهرام الكندية رقم واحد بين الجامعات المصرية في جميع المجالات والتخصصات”.

وأشار إلى أنه قبل نحو عامين تقريبًا، زار الجامعة وتفقد كلياتها وأقسامها واجتمع مع قيادات الجامعة والتى طالبت بحلول لعدد من المشاكل والتحديات وتم حلها جميعا سواء بإعادة تخصيص أراض أو تغيير نشاط ومطالب أخرى.

 الشوربجي: انطلاق أولى خطوات تأسيس جامعة أخبار اليوم قريبًا

ووجه رئيس الهيئة بضرورة تسريع وتيرة الأعمال لبدء تشغيل الكليات الثلاث وهي الطب والعلوم الصحية والتمريض، كما كلف الجامعة بسرعة الانتهاء من إنشاء نظام مالي وإداري حديث ومتكامل في أقرب وقت، ليبدأ تفعيله على أرض الواقع خلال ٦ أشهر.

وقال: “قطعتم خطوات ايجابية ومتميزة ولكن نريد مواجهة أي سلبيات  لتكون الجامعة في مقدمة الجامعات المصرية، مع ضرورة التسويق الجيد لامكانات الجامعة وقدراتها العلمية وبرامجها المتميزة، ووضع برنامج زمني محدد وفي أسرع وقت لنقل بعض الكليات للقرية الذكية”.

من جانبه، رحب عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بزيارة رئيس الهيئة والأعضاء،  وأكد أن المهندس عبدالصادق الشوربجي يتابع باستمرار جميع المستجدات الخاصة بالمؤسسة وداعم قوي لمشروعاتها، فضلا عن التنسيق المتواصل والمستمر طوال الفترة الماضية والذي أسفر عن نتائج إيجابية جدا ومثمرة في نتائج الأعمال والمشروعات الجديدة وذلك ليس  لمؤسسة الأهرام فقط بل للمؤسسات الصحفية القومية ككل، وقال إنه سيتم الانتهاء من إنشاء الكليات الجديدة في أسرع وقت .

جولة داخل أكاديمية أخبار اليوم 

وواصل رئيس الهيئة جولته، بتفقد أكاديمية أخبار اليوم، حيث كان في استقباله أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ود. ماجد القمري رئيس الأكاديمية، وشملت الجولة عدد من الأقسام بالأكاديمية والمكتبة ومعرض مشروعات التخرج لطلبة كلية الهندسة إضافة إلى المعامل والمدرجات.

وأكد “الشوربجي” خلال الزيارة على انتهاء جميع المشكلات والتحديات الخاصة بأرض جامعة أخبار اليوم، بعد جهود كبيرة قامت بها الهيئة بالتنسيق مع المؤسسة بدءا من استعادة الأرض والتخصيص وتغيير النشاط من صناعي إلى تعليمي وإداري، واضاف أنه سيتم قريبا جدا اتخاذ أولى خطوات بدء تأسيس جامعة أخبار اليوم، ووجه رئيس الهيئة بتسريع وتيرة الإجراءات وقال: نأمل بحلول فبراير المقبل حضور احتفالية تدشين الجامعة.

وأكد رئيس الهيئة، على استمرار دعم ومساندة دار أخبار اليوم لاستغلال أصولها وتحسين أوضاعها، وكلف بسرعة الانتهاء من اعداد جميع الدراسات اللازمة لإنشاء الجامعة ووضع الخطط المناسبة للتمويل سواء ذاتيا أو بالشراكة مع مؤسسات شقيقية أو جهات حكومية او القطاع الخاص،  وضرورة تحديد الكليات وحسن اختيار تخصصاتها ومسايرة التطور والتكنولوجيا العالمية في شتي المجالات.

كما كلف “الشوربجي” بتشكيل اللجنة التمهيدية لإنشاء الجامعة بعضوية د. أحمد مختار، وليد عبدالعزيز، أحمد جلال ود. ماجد القمري،  وسرعة انطلاق اجتماعاتها وكذلك تشكيل اللجنة التأسيسية للجامعة برئاسة المستشار عادل بريك .

من جانبه، رحب أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ، بالسيد رئيس الهيئة والأعضاء، وأكد على التنسيق المستمر والمتواصل مع الهيئة في ملف استغلال الأصول والمشروعات الجديدة.

وأوضح أنه من المخطط أن تتضمن جامعة اخبار اليوم  12 كلية تُقام على 4مراحل،  كما أشار إلى خطة لاستغلال مبان بأكاديمية أخبار اليوم ضمن تدشين الجامعة.

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