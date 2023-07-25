الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفي: الإعلام الغربي فيه جزء كبير من التحريض ضد الإسلام والمسلمين

الإسلام
الإسلام

قال ياسر ثابت، كاتب صحفي، إن بعض المهاجرين بالخارج عانوا من مشكلة الاندماج والانصهار في المجتمع الجديد بثقافته ومعاييره، ورأوا أنها ربما تؤثر على الهوية.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية إيمان الحويزي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هؤلاء غرسوا ممارسات ربما ينظر إليها في الدول الغربية على أنها خروج عن التقاليد والمجتمع، مشيرًا إلى أنه يوجد حوادث قد تكون فردية أو عن الانتماء للجماعات وكل هذا أثر على صورة المسلمين في الغرب. 

تصنيف الحوادث الغربية إذا كان بها شبهة حول الإسلام بالإرهابية

وتابع، أن الإعلام الغربي فيه جزء كبير من التحريض وحالة التأهب الموجودة لدى كثيرين تجاه الإسلام يجعل كل حادث من جانب المسلمين مجال اهتمام سواء كان صغيرًا أو كبيرًا ومجرد أن يكون هناك شبهة حول الإسلام تعتبره عملًا ارهابيًا وبينما أي حوادث أخرى ينظر إليها على أنها حوادث فردية أو اضطرابات نفسية.

كاتب صحفي الإسلام الإعلام الغربي التحريض المسلمين المهاجرين

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