الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"تاون جاس": بدء أعمال ملء الخزان الرئيسي بمحطة إضافة الرائحة بالتبيين

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت شركة “تاون جاس”، إحدي شركات قطاع البترول، عن بدء أعمال ملء الخزان الرئيسي بمحطة إضافة الرائحة بالتبيين، غدًا الأربعاء من الساعة الحادية عشر مساءً.

بدء أعمال ملء الخزان الرئيسي بمحطة إضافة الرائحة بالتبيين

وكشف بيان للشركة، أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة و السلامة لضمان أمان العملاء، وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة و بناءً عليه فقد وجب التنويه لطمأنه السادة العملاء، وفى حالة وجود أى استفسار، يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر.

أضافة الرائحة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية التجارة الامريكية البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا وزير البترول حامض الفوسفوريك شركات قطاع البترول شركة تاون جاس

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