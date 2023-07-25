الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل سياسي يكشف أسباب تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا في بريطانيا مؤخرًا

الإسلاموفوبيا في
الإسلاموفوبيا في بريطانيا

كشف الدكتور محمد منير، كاتب ومحلل سياسي، عن سبب تصاعد الإسلاموفوبيا في الفترة الأخيرة ببريطانيا، مؤكدًا أن ذلك بسبب ارتفاع أعداد المسلمين فيها أكثر من مليون و200 ألف مسلم أي ما يزيد عن 45%.

تصاعد الإسلاموفوبيا كان بسبب اليمين المتطرف

وقال خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية إيمان الحويزي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن هذه الأعداد ربما كانت عن طريق المهاجرين أو من تحولوا للدين الإسلامي، مشيرًا إلى أنه بدأ يحدث تصاعد للإسلاموفوبيا من خلال اليمين المتطرف والذي أصبح جزء من الحكومة وبدأ الترويج لأفكار تتعلق بالترهيب من الدين الإسلامي.

وتابع، أنه تم الترويج لأحداث قد لا تكون حقيقية وتخوف بعض المتطرفين من أن الدين الإسلامي قد يغير في الحضارة البريطانية.

محلل سياسي الإسلاموفوبيا بريطانيا اليمين المتطرف الحكومة الدين الإسلامي الترهيب

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