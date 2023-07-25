التراث النوبي والإسكندراني ببورسعيد ضمن عروض "ثقافتنا في إجازتنا"

شهدت حديقة الأمل ببورسعيد، ثاني ليالي فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حيث واصلت فرقة الأنفوشى للفنون الشعبية تقديم العديد من رقصات الفلكلور الإسكندراني منها "لمو الشباك، الفلاحي، الصعيدي"، كما تخلل الاستعراضات بعض الفواصل الغنائية للفرقة الموسيقية المصاحبة بقيادة إبراهيم حسن.

ووسط استقبال جماهيري من أبناء بورسعيد قدمت فرقة توشكى للفنون الشعبية مجموعة متميزة من فقرات التراث النوبي الذي تضمن فقرة توشكى الأمل، بجانب عدة استعراضات فنية، أعقبها أغنية سلامنا عليا يا شوق غناء فرح عيسى، واختتمت الفرقة عرضها بالرقص على آلة الأورج، بمشاركة جمهور الحديقة.

يشرف على تنظيم الفعاليات الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء برئاسة محمد نبيل، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي، حيث تستمر فعاليات العروض الفنية بالمبادرة حتى 29 أغسطس المقبل، بحدائق ومنتزهات المدينة الباسلة بحديقة الأمل، ساحة مصر، المنتزه، المسلة، فريال، حديقة المشير.

IMG-20230725-WA0183

IMG-20230725-WA0184