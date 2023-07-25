أبرزهم حلمي وهنيدي.. فنانون لم تتخط نسبة نجاحهم 50%

أيام قليلة تفصلنا عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، التي تتصدر محركات البحث ومنصات التواصل وهى مرحلة هامة وضرورية في حياة جميع الطلاب والطالبات، إذ تحدد مصيرهم وترسم مستقبلهم في السنوات المقبلة كيف سيكون، وليس شرطًا الحصول على مجموع كبير ليحقق الشخص ما يريده، وهذا بالفعل ما وقع مع عدد من نجوم الفن.

ومع اقتراب نتيجة الثانوية العامة 2023، يرصد "الدستور" أسماء فنانين لم تتخط نسبة نجاحهم 50% في الثانوية العامة، في سياق السطور التالية.

أحمد حلمي

نجم الكوميديا لم يحالفه الحظ في الحصول على مجموع كبير أثناء دراسته في المرحلة الثانوية، خاصًة أنه كان يدرس في مدينة جدة بالسعودية، ولم يهتم بدراسته نهائيًا، وكان ضمن التلاميذ الأشقياء في المرحلة الثانوية.

وتذكر حلمي ذكرياته في أحد اللقاءات التلفزيونية قائلًا:"انا الوحيد اللي كنت بدخل من الباب الصغير اللي علي اليمين لأني ديما كنت بروح متأخر والباب الكبير بيكون اتقفل، ذكريات تكسف"، وحصل في الثانوية العامة على مجموع 50%، والتحق بمعهد فنون مسرحية قسم ديكور.

أمير كرارة

كانت مرحلة الثانوية العامة مختلفة مع أمير كرارة عن غيره، حيث قضى قرابة 8 سنوات في مرحلة الثانوية العامة، حتى تمكن من الحصول على مجموع 52% بسبب التفوق الرياضي، ولولا التفوق الرياضي لم يكن يتمكن من الحصول على هذا المجموع.

عمرو دياب

رغم النجاح الشديد للهضبة، واسمه الذي أصبح براند خاص به، إلا أن النجم عمرو دياب، لم يكن متفوقًا في دراسته، حيث حصل على مجموع 60% في الثانوية العامة.

ماجد المصري

حصل ماجد المصري على 54% ، وألتحق بكلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، وبعد التخرج جذبه عالم الغناء والتمثيل.