أعلنت شركة “غاز تك”، برئاسة المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، اليوم الثلاثاء، عن تشغيل محطة ” سنزو الغردقة بسفاجا وذلك ضمن العديد من المحطات الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخرًا.

وذكر بيان الشركة العنوان التفصيلي للمحطة الجديدة بـ « ميدان سنزو، الغردقة، سفاجا، امام سينزو مول »

غاز تك : تشغيل محطة جديد بـ ” سنزو الغردقة ” سفاجا

وفي سياق منفصل، افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية، محطة الوقود المتكاملة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل والخدمات الأخرى غازتك إينى بالكيلو 38 بمحافظة الأسكندرية،.

وأكد الوزير على الاستمرار في زيادة منافذ خدمة التموين بالغاز الطبيعى كوقود لمواكبة النمو في الاعتماد عليه كوقود ضمن منظومة توفير الوقود بالسوق المحلى، حيث يتوافر له العديد من المميزات منها أنه نظيف وصديق للبيئة ومنخفض التكلفة وعالي الأداء .

وأشار الملا ،إلى أن الإسكندرية بالنسبة لقطاع البترول تمثل 45% من إجمالي قطاعات البترول على مستوي الجمهورية وأكد انه من المستهدف الوصول إلى 1000 ألف محطة على مستوي الجمهورية، والآن وصلنا إلى 800 وباقي 200 تحت الإنشاء قريبا وبذلك يكون هناك تغطية على مستوى الجمهورية، كما يوجد محطات متنقلة لتوفير الغاز على الطرق السريعة والأحدث من ذلك عملية تحويل السيارات إلى غاز عن طريق الورشة المتنقلة الحديثة وهم ٥ ورش سيارات متنقلة للتسهيل على طالبي الخدمة.

ولفت الوزير إلى أهمية الدور الذي تلعبه شركتى غازتك وكارجاس ذراعا قطاع البترول إلى جانب شركات القطاع الخاص في تنفيذ خطة الانتشار السريع لمنافذ التموين بالغاز الطبيعى كوقود، لافتًا إلى تمتع الشركتين بخبرة واسعة اكتسبتها من التاريخ العريق لتقديم خدمات الغاز بالسوق المحلى ووجود شريكين متميزين لهما وهما إينى الإيطالية وبى بى البريطانية