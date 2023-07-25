الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يحدد موعد تجديد عقد فتوح وصبحى

أحمد فتوح الظهير
أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك

‏بدأ مجلس إدارة نادي الزمالك مفاوضات رسمية مع نجمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق ومحمد صبحي حارس المرمى من أجل تجديد عقديهما قبل انتهاء العقود الحالية رسميًا، في الموسم المقبل.  

‏وعقد عبدالواحد السيد مدير الكرة في فريق الزمالك جلسة مع فتوح ومحمد صبحي، وتم الاتفاق المبدئي بين الأطراف الثلاثة على تجديد العقد، لكن لم يتحدثوا  في الشروط المالية رسميًا ورحب اللاعبان بالتجديد بصفة مبدئية.

‏وأكد مرتضى منصور حاجة الفريق إلي فتوح وصبحي ورغبة مجلس الإدارة والجهاز الفني في تجديد عقدهما.

وتحدث مرتضى منصور مع النجمين عقب جلسته مع الفريق قبل السفر إلى السعودية؛ للمشاركة في البطولة العربية وقال مرتضى منصور إلى فتوح وصبحي موعدنا للتجديد بعد البطولة العربية من أجل الجلوس للاتفاق على شروط التعاقد، وأن الزمالك لن يترك أبناءه المخلصين، وسيتم تجديد العقود بطريقة تحفظ حقوق نادي الزمالك، وتليق بجهود نجمي الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباريات البطولة العربية التي ستنطلق يوم 27 يوليو الجاري في السعودية.

تضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط  الوسط: محمد أشرف "روقا"- نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو"- عمرو السيسي- أحمد سيد "زيزو" - يوسف إبراهيم "أوباما"– سيد عبدالله "نيمار"– أحمد عبدالرحيم "ايشو"– إبراهيما نداى– محمود عبدالرازق "شيكابالا".

خط  الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو، ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته، ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس.

أحمد فتوح إدارة نادي الزمالك البطولة العربية المستشار مرتضى منصور محمد صبحى حارس المرمى تجديد العقود مع الزمالك

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