بريطانيا: روسيا زرعت ألغامًا بحرية فى المياه المؤدية للموانئ الأوكرانية

أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، عن أن روسيا زرعت ألغامًا بحرية في المياه المؤدية للموانئ الأوكرانية بالبحر الأسود، مشيرة إلى أن بريطانيا لديها معلومات تشير إلى أن موسكو قد تشن هجمات على سفن مدنية بالبحر الأسود.

وتوسعت حملة القصف الروسية ضد البنية التحتية للشحن الأوكراني حتى حدود الناتو، حيث أرسلت موسكو طائرات دون طيار ضد الأرصفة على نهر الدانوب بالقرب من الحدود الرومانية، مع استمرارها في استخدام صواريخ "قاتلة الناقلات" المضادة للسفن في أوديسا.

أصدرت وزارة الدفاع البريطانية، الثلاثاء، تحديثًا بشأن قصف موسكو لعمليات الشحن في أوكرانيا الذي بدأ من جديد الأسبوع الماضي بعد انسحاب الكرملين من مبادرة حبوب البحر الأسود دخل الاتفاق حيز التنفيذ في يوليو 2022؛ لحماية تصدير المواد الغذائية الحيوية عبر البحر الأسود.

وقالت الوزارة وسعت روسيًا ضربات هجومية بطائرات دون طيار باتجاه واحد إلى أرصفة نهر الدانوب، على بعد حوالي 200 متر [600 قدم] من الحدود الرومانية.

كان الهدف من الهجوم ميناء ريني الأوكراني الذي يقع على بعد نحو 70 ميلاً داخل البحر الأسود أعلى نهر الدانوب.

وأفادت السلطات الأوكرانية أن طائرات شاهد -136 التي زودتها إيران بتدمير مستودعا لتخزين الحبوب، ودمرت خزانات كانت تستخدم لحفظ البضائع الأخرى، حيث تسببت الضربات في نشوب حريق تم إخماده فيما بعد.

وقال أوليه كيبر، رئيس الإدارة العسكرية لأوديسا أوبلاست، إن 4 من عمال الميناء نُقلوا إلى المستشفى بعد الهجوم، أحدهم في حالة متوسطة إلى خطيرة.

وقال كيبر إن الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرت ثلاث طائرات مسيرة خلال الهجوم الذي استمر أربع ساعات. اتصلت نيوزويك بوزارة الدفاع الروسية عبر البريد الإلكتروني لطلب التعليق.

أثار الهجوم إدانة من الخارج. كتب الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس على تويتر: "إنني أدين بشدة الهجمات الروسية الأخيرة على البنية التحتية المدنية الأوكرانية على نهر الدانوب القريب جدًا من رومانيا، ويشكل هذا التصعيد الأخير [كذا] مخاطر جسيمة على الأمن في البحر الأسود. كما أنه يؤثر على نقل الحبوب الأوكرانية بشكل أكبر، وبالتالي على الأمن الغذائي العالمي".

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن الهجمات استهدفت "طريقا حيويا لتصدير الحبوب منذ أن أغلقت روسيا فعليا موانئ البحر الأسود". وأضاف: "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجمات الروسية المتصاعدة هذه الضربات الشرسة توضح رغبة روسيا في استخدام الغذاء كسلاح في حربها غير الشرعية ضد أوكرانيا".