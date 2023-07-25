النائب تيسير مطر: الحوار الوطني فرصة للأحزاب للتعبير عن وجهة نظرهم

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إنه منذ أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة للحوار الوطني في إفطار الأسرة المصرية، وقد تم تلبية الدعوة والحراك والنقاشات بين الأحزاب وبعضها، وكان فرصة طيبة جدًا أن تجد الأحزاب منفذ ونافذة للتعبير عن وجهة نظرهم.

جميع الأحزاب كان لها دورا في إبداء رأيها

وأضاف مطر، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن جميع الأحزاب شاركت في الحوار الوطني، وكان لها دورا في إبداء رأيها في جميع القضايا المطروحة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، معقبًا: "الأحزاب فرحت بالمشاركة دي، وبقى ليهم نشاط في الشارع".

وتابع: “ننتظر من الجلسات المتخصصة أن تعطي لنا النتيجة النهائية لما تم مناقشته خلال الجلسات العامة”، لافتًا إلى أن بعض القضايا تم التوافق عليها بين الأحزاب، وهناك قضايا أخرى مثل النظام الانتخابي كانت بعض الأحزاب لها رأي مختلف، ولكن في النهاية اللجان المتخصصة أمامها جميع وجهات النظر حتى تصدر نتائج تتوافق مع جميع الآراء.