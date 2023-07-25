الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

النائب تيسير مطر: الحوار الوطني فرصة للأحزاب للتعبير عن وجهة نظرهم

النائب تيسير مطر
النائب تيسير مطر

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إنه منذ أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة للحوار الوطني في إفطار الأسرة المصرية، وقد تم تلبية الدعوة والحراك والنقاشات بين الأحزاب وبعضها، وكان فرصة طيبة جدًا أن تجد الأحزاب منفذ ونافذة للتعبير عن وجهة نظرهم.

جميع الأحزاب كان لها دورا في إبداء رأيها

وأضاف مطر، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن جميع الأحزاب شاركت في الحوار الوطني، وكان لها دورا في إبداء رأيها في جميع القضايا المطروحة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، معقبًا: "الأحزاب فرحت بالمشاركة دي، وبقى ليهم نشاط في الشارع".

وتابع: “ننتظر من الجلسات المتخصصة أن تعطي لنا النتيجة النهائية لما تم مناقشته خلال الجلسات العامة”، لافتًا إلى أن بعض القضايا تم التوافق عليها بين الأحزاب، وهناك قضايا أخرى مثل النظام الانتخابي كانت بعض الأحزاب لها رأي مختلف، ولكن في النهاية اللجان المتخصصة أمامها جميع وجهات النظر حتى تصدر نتائج تتوافق مع جميع الآراء.

الحوار الوطنى رئيس حزب إرادة جيل حزب إرادة جيل فرصة للأحزاب فرصة التعبير عن وجهة نظرهم

مواد متعلقة

مراسل إكسترا نيوز: الجلسات الثرية للحوار الوطني تشهد حالة من تباين الآراء

طفرة غير مسبوقة.. جهود الدولة بملف الاقتصاد المصرى خلال 10 سنوات

إقبال كبير من المصطافين على شواطئ الإسكندرية (فيديو)

"إكسترا لايف": إقبال كبير من المصريين على ممشى العلمين السياحى

أحمد فهمى: لم أر مثل جمال البحر فى العلمين الجديدة (فيديو)

عميد كلية البحوث البيئية: عام 2024 سيشهد العديد من الظواهر المناخية

حازم إمام: الزمالك لديه مواجهات صعبة فى البطولة العربية (فيديو)

اللواء محمود العطار: لعبة الترايثلون لها مواصفات خاصة (فيديو)

الأكثر قراءة

التحقيق فى واقعة العثور على جثة بائع فى منزله بروض الفرج

لماذا لا يستطيع الرجل البقاء دون زواج بعد وفاة الزوجة؟.. استشارى نفسى تجيب

تيسير مطر: الجلسات المتخصصة بداية حقيقية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى

الأرصاد: الأسبوع المقبل بداية انكسار الموجة الحارة

رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافى

"تاون جاس": بدء أعمال ملء الخزان الرئيسي بمحطة إضافة الرائحة بالتبيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا