الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تيسير مطر: الجلسات المتخصصة بداية حقيقية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى

جريدة الدستور

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن الجلسات العامة للحوار الوطني كانت عبارة عن نقاشات تتم بين القوى السياسية بالكامل والمفكرين والشباب من أجل الوصول إلى نقاط وموضوعات رئيسية نستقر عليها، حتى تبدأ الجلسات المتخصصة في صياغة هذه الأمور بطريقة قانونية تتفق مع الدستور، لتعرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "مطر" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الجلسات العامة شملت لقاءات مفتوحة بين جميع القوى السياسية، لمناقشة أكثر من 100 قضية بكل وضوح وحرية.

الجلسات المتخصصة بداية جديدة 

وأوضح رئيس حزب إرادة جيل، أن الجلسات المتخصصة تعتبر بداية جديدة وحقيقية لتتويج مناقشات الجلسات العامة، ودراسة ما تم التوافق عليه بين المتحدثين.

ولفت رئيس حزب إرادة جيل، إلى أن الجلسات المتخصصة هي خلاصة النتائج التي خرجت منها الجلسات العامة بالنسبة لمباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب وغيرهما، مؤكدًا أن مسئولي الجلسات المتخصصة عليهم عبء كبير جدًا ومسئولية كبيرة لـ "فلترة" جميع المناقشات التي تمت في الجلسات العامة.

تيسير مطر النائب تيسير مطر الجلسات المتخصصة الحوار الوطنى صياغة الأمور بطريقة قانونية تتفق مع الدستور

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