هل هناك ارتباط بين اضطرابات الجهاز الهضمي وفصل الصيف؟ .. استشاري تغذية علاجية تجيب

قالت الدكتورة إيمان عبدالله، أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك علاقة وثيقة بين اضطرابات الجهاز الهضمي وفصل الصيف، حيث يحدث اضطراب للبكتيريا النافعة والضارة في الجسم نتيجة الخلل الواضح في نظام الغذاء والنوم بهذا الفصل لدى أغلب المواطنين.

خلل البكتريا بالجسم

وأكدت عبدالله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن خلل التوازن البكتيري في الجسم له علاقة بالكثير من الأمراض، حيث تتغذى البكتيريا النافعة في المعدة على الألياف التي توجد في الخضروات والفاكهة، وبالتالي تجنب المواطنين أكل الفواكهة والخضروات في فصل الصيف يعرضهم لهذا الخلل الذي بالتأكيد يؤدي إلى إحداث ضرر واضح في المعدة، كما أن تقليل معدل شرب المياه في الصيف يساهم في زيادة هذا الخلل.

اضطرابات النوم



وأضافت في حديثها، أن اضطراب النوم في فصل الصيف يسبب الكثير من العوائق ومنها خلل هرموني في الجسم، تقلب الحالة المزاجية، تراكم معدل الدهون الثلاثية في الجسم على المدى البعيد، وبالتالي يجب على المواطنين تجنب السهر والحرص على أخذ قسط كافي من النوم.

وتابعت: "لازم ناكل خضار وفاكهة في الصيف، شرب مياه كافية، النوم المبكر، وهذع العوامل تعمل على الحفاظ على القولون العصبي من أمراض كثيرة".