مواطن لكاميرا "سى بى سى": الرئيس حوّل مدينة العلمين من أرض ألغام إلى أحلام

عرضت فضائية “سي بي سي” تقريرًا مفصلًا عن أراء المواطنين في العلمين الجديدة، هذه المدينة الساحرة التي بها الكثير من الأنشطة المختلفة، وأهم تلك الأنشطة مول العلمين الجديدة.

العلمين الجديدة

وقال أحد المواطنين الذين تواجدوا في العلمين الجديدة، إن مدينة العلمين الجديدة من أهم المدن المصرية المتكاملة، وجودة هذه المدينة تضاهي أفضل مدن العالم.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أخرج هذه المدينة بشكل يليق بمصر، حيث تحولت هذه المدينة بفضل الرئيس من مدينة الألغام إلى مدينة الأحلام، حيث ما يوجد في العلمين الآن وهم وخيال، حيث توجد بها كافة الأنشطة والمظاهر الحضارية المختلفة.

مول العلمين

وعبّر أحد المواطنين عن إعجابه الشديد بهذه المدينة الجديدة: "تصميم المول رائع ومميز بصورة كبيرة، كما أن موقع بنائه متميز للغاية".