طفرة غير مسبوقة.. جهود الدولة بملف الاقتصاد المصرى خلال 10 سنوات

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا يرصد طفرة بالاقتصاد المصري خلال 10 سنوات.

الاقتصاد المصري خلال 10 سنوات:

نجحت الدولة المصرية في تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال الاقتصاد، حيث سجل معدل النمو قبل 30 يونيو 2.9% فقط.

كانت نسبة العجز الكلي قبل 30 يونيو بلغت 12%، ولكن تضاعف حجم الاقتصاد 3 مرات في أقل من 8 سنوات.

وسجلت المؤشرات الاقتصادية معدل نمو بلغ 6.6%، واستقر معدل البطالة عند 7.1%، كما تم تسجيل أعلى فائض أولي في الموازنة الجديدة.

وتعد أكبر موازنة في تاريخ مصر بقيمة تتجاوز 3 تريليونات جنيه، بينما أضخم ميزانية لدعم السلع والمنح الاجتماعية كانت بقيمة 529.6 مليار جنيه.

وسجلت الصادرات المصرية أكثر من 311 مليار دولار، وبلغت إيرادات قناة السويس 50.9 مليار دولار، أما قيمة إيرادات السياحة بلغت 63.4 مليار دولار، إضافة إلى ارتفاع مخصصات الإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والصناعة.