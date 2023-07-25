"المسرح الحديث" يشارك بأكثر من عرض فى مسابقة القومى للمسرح

أعلن الفنان محسن منصور مدير عام فرقة المسرح الحديث عن أن الفرقة سوف تشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة- دورة الفنان عادل إمام- بعرضين وهما "خطة كيوبيد" و"سيب نفسك" بعد أن تم اختيارهما من لجنة اختيار العروض، وهما يعرضان حاليا في المسرح الحديث.

وعن مواعيد العروض داخل المهرجان، سوف يتم عرض مونودراما “سيب نفسك” يومي ١ و٢ أغسطس، في السادسة مساءً على قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام.

كما تعرض مسرحية (خطة كيوبيد) يومي ١٠ و١١ أغسطس في الثامنة مساءً على قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام.

يذكر أن العرض المسرحي "خطة كيوبيد" يعتبر باكورة إنتاج قاعة يوسف إدريس بعد إعادة افتتاحها في سبتمبر ٢٠٢٢، وقد لاقى العرض نجاحا كبيرا على المستوى النقدي والجماهيري أتاح استمراره لعدة مواسم متتالية، وترتب على الإقبال الجماهيري الكبير نقل العرض من قاعة يوسف إدريس ليُعرص علي المسرح الكبير بمسرح السلام.

"خطة كيوبيد" بطولة عبدالمنعم رياض، نوال سمير، كريم الحسيني، أمنية حسن، ديكور أحمد أمين، إخراج أحمد فؤاد.

وعرض المونودراما الغنائية الاستعراضية "سيب نفسك"، التي تعرض حاليا بنجاح كبير على قاعة يوسف إدريس للفنانة فاطمة محمد علي، موسيقي وألحان حاتم عزت ، ديكور أحمد أمين، دراماتورجيا وإخراج جمال ياقوت.

كما يستضيف المسرح الحديث أربعة عروض مسرحية من عروض المهرجان وهي:

(بوسطة) إخراج أ .خالد جلال

ويعرض يومي ٣٠، و٣١ يوليو في الثامنة مساءً

(شيزوفرينيا إخراج أ . شادي نادر

ويعرض يومي ٢، و٣ أغسطس في الثامنة مساءً

(القمر لو غاب) إخراج أ . حسين العشماوي

ويعرض يومي ٥، و٦ أغسطس في السادسة مساءً

(أوليفر ) إخراج أ .حازم أحمد

ويعرض يومي ٨، و٩ أغسطس في الثامنة مساءً