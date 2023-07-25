رابطة الأندية تعلن تفاصيل القيد بالموسم الجديد

أعلنت رابطة الأندية لائحة القيد الخاصة بالدوري المصري للموسم الجديد المقرر انطلاقه منتصف سبتمبر المقبل، بمشاركة 18 ناديًا، وحسمت الرابطة الجدل حول كل الموضوعات التى أثيرت مؤخرًا، سواء لانتقالات اللاعبين أو عدد قائمة الأندية وعدد اللاعبين الأجانب.

وقررت الرابطة فتح باب القيد بداية من الخميس المقبل أمام جميع الأندية لقيد لاعبيها، على أن يتم غلق باب القيد يوم 14 سبتمبر المقبل وجاءت لائحة القيد الخاصة باللاعبين والمدربين والمحترفين عن الموسم الجديد كالتالي:

يحق لكل ناد ضم 30 لاعبُا

يسمح لكل ناد قيد 3 لاعبين في قائمة الانتظار من اللاعبين المستمرة عقودهم حتى قبل نهاية فترة القيد الثانية في يناير ولا يسمح لهم بالمشاركة في المباريات إلا بعد إضافتهم ضمن القائمة الأساسية أثناء فترة القيد ويلتزم النادي بسداد مستحقاته كاملة طبقًا للتعاقد وفي حال عدم قيد اللاعب أو إعارته يتم سداد كافة مستحقاته عن عقده طبقًا للائحة شئون اللاعبين.

لا يجوز لأي ناد شراء لاعبين إلا في حدود الميزانية المقدمة من النادي في ملف التراخيص.

لا يجوز للنادي إعارة أكثر من 7 لاعبين خلال الموسم.

لا يجوز للنادي استعارة أكثر من 7 لاعبين خلال الموسم.

لا يجوز إعارة أكثر من 3 لاعبين لنفس النادي.

لا يجوز استعارة أكثر من 3 لاعبين من نفس النادي.

بداية من الموسم المقبل 2024-2025 لن يسمح بإعارة أكثر من 6 لاعبين.

اللاعبين الأجانب

• يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب كحد أقصى في كل ناد في الدوري الممتاز.

• يسمح بقيد 3 لاعبين في المراحل السنية المختلفة.

• لا يسمح بمشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب في المباراة الواحدة للدوري الممتاز.

• لا يجوز إشراك لاعب غير مصري في مركز حراسة المرمى في جميع المسابقات.

المدربون

لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع ناد أن يتولى تدريب ناد آخر حال فسخ التعاقد من جانبه ويسمح له بالتعاقد مع نادٍ آخر إذا تم الاستغناء عنه وذلك بحد أقصى ناديين فقط في نفس القسم، على أن يثبت النادي الذي أجرى تغييرًا في المدرب بإثبات الطرف الفاسخ للتعاقد قبل توثيق عقد المدير الفني الجديد.