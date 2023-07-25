الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

شيخ الأزهر يعزى الجزائر فى ضحايا الحرائق

شيخ الأزهر الدكتور
شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

قدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة الجزائر الشقيقة، قيادةً وشعبًا، في ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق عدة في البلاد، مؤكدًا تضامن الأزهر مع الشعب الجزائري في مصابه الجلل، داعيًا المولى، عز وجل، أن يحفظ الجزائر وأهلها وأن يجنبهم شرور الكوارث ومخاطرها.

كما يتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء إلى أهالي الضحايا، داعيًا المولى، عز وجل، أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يربط على قلوب أهليهم وذويهم، ويرزقهم الصبر والسُّلوان، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ أمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع من شرور الكوارث والأزمات، وأن ينزل سكينته وأمنه على الإنسانية جمعاء.

الإمام الأكبر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب حرائق الغابات

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