الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

انضمام 3 أفراد من بوليفيا للكنيسة القبطية الأثوذكسية

الأنبا يوسف
الأنبا يوسف

صلى نيافة الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا القداس الإلهي في كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول في سانتا كروس ببوليڤيا.


كما صلى نيافته صلوات منح سري المعمودية والميرون لطفلين وسيدة بوليڤييين.


شارك في الصلوات الأب القمص هدرا الأنبا بولا كاهن الكنيسة ذاتها والدياكون مويسيس الخادم بالكنيسة.


كما شارك في الصلوات مجموعة من الأطباء أعضاء مؤسسة "CMANA" الذين جاءوا من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لتقديم الخدمة الطبية وبعض الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية للشعب البوليڤي.

 

 

وكان قد صلى في منتصف الشهر نيافة الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا بأمريكا الجنوبية، قداس الأحد الثاني من شهر أبيب ، في كنيسة الشهيد مار جرجس بسانتا كروس ببوليڤيا.

 

وسبق القداس نوال سبعة من أبناء بوليڤيا سري المعمودية والميرون المقدسين، وانضمامهم إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وشارك في الصلوات إلى جانب القس مينا حبيب، كاهن الكنيسة ذاتها، القس أرساني عزيز كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بولاية أريزونا الأمريكية، الذي يزور بوليڤيا على رأس مجموعة من الشباب لتقديم خدمات طبية وروحية هناك.

 

وتقرر وضع جزء من رفات القديسة ڤيرينا في كنيسة الأمير تادرس بكومباوند جاردينيا التابعة لقطاع كنائس ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر.


وبارك قداسة البابا تواضروس الثاني وضع الرفات بالكنيسة، خلال استقبال قداسته لنيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر اليوم.


وتم إهداء جزء من رفات القديسة ڤيرينا لقطاع كنائس ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، من الدير الذي يحمل اسم القديسة بمدينة سرساخ القريبة من زيورخ، بسويسرا، التابع للكنيسة الكاثوليكية هناك، وهو الدير الذي يحوي رفات القديسة التي تعد شفيعة سويسرا.

الانبا يوسف نيافة الحبر الجليل الأنبا يوسف نيافة الأنبا يوسف

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