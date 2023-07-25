الأقباط يُحيون ذكرى استشهاد القديس يعقوب الرسول

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، اليوم الثلاثاء، بذكرى استشهاد القديس يعقوب الرسول.

وقال كتاب التاريخ الكنسي المعروف باسم السنكسار، إنه في مثل هذا اليوم استشهد القديس يعقوب الرسول ابن حلفا . وذلك انه بعدما نادي بالبشري في بلاد كثيرة عاد إلى أورشليم ، ودخل هيكل اليهود، وكرز بالإنجيل جهارا، وبالإيمان بالسيد المسيح وقيامة الأموات. فاختطفه اليهود وأتوا به إلى اكلوديوس نائب ملك رومية وقالوا له إن هذا يبشر بملك أخر غير قيصر ، فأمر إن يرجم بالحجارة فرجموه حتى تنيح بسلام فاخذ قوم من المؤمنين جسده ودفنوه بجانب الهيكل.

نظمت إيبارشية ببا والفشن وسمسطا، أمس، مؤتمرًا بعنوان "اسألي براحتك" لطالبات المرحلة الإعدادية بمشاركة خدمة القديس الأنبا أبرآم التابعة لكنيسة القديس مار مرقس بمصر الجديدة، وذلك في كنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية)، وبحضور نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف الإيبارشية.

وشارك في المؤتمر 265 طالبة من بنات الإيبارشية.