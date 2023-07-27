الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"أسقفية الأرثوذكس" تستعد لإطلاق أحدث مؤتمراتها لشباب الكنيسة

الانبا موسى
الانبا موسى

أطلقت أسقفية الشباب الأقباط الأرثوذكس، برعاية الأنبا موسى الأسقف العام، مؤتمرها السنوي للشباب الجامعي تحت شعار (سينيور)، وذلك الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر المقبل وحتى 9 من نفس الشهر ببيت الشهيد مارمرقس بمنطقة العجمي في الإسكندرية.

يأتي ذلك برعاية البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية في إطار فعاليات ملتقى الخدمة الخاص بالشباب لعام ٢٠٢٣ والذي يقام تحت عنوان "أَنْتُمْ نُورُ الْعَالَمِ" (مت ٥: ١٤) في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

بدأ البابا كلمته بالترحيب بالشباب والاطمئنان على سير الملتقى ثم ألقى كلمة تناول خلالها مشكلة التشويش التي يواجهونها في العالم، وتحدث بابا الإسكندرية عن أنواع التشويش ومن بينها:

١- التشويش التاريخي.

٢- التشويش الإيماني.

٣- التشويش على المستقبل.

٤- التشويش العلمي.

أشار إلى الحلول التي يجب اتباعها للابتعاد عن التأثيرات الضارة للتشويش، مركزًا على التمسك بالثوابت وهي:

١- الكتاب المقدس. 

٢- الإيمان المستقيم (مسيحك).

٣- الكنيسة. 

٤- مصر (أرضك).

وأعرب في ختام كلمته عن أمنياته القلبية بقضاء أسبوع خدمة ملئ بالفرح والمحبة.

كما استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة نيافة الأنبا أندراوس مطران إيبارشية أبوتيج وصدفا والغنايم، حيث ناقش بعض الموضوعات المتعلقة بالعمل الرعوي في إيبارشيته.

الانبا موسي أصحاب النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب ومقرر اللجنة المركزية أقوال الأباء عن الأنبا موسى الأنبا موسى أسقف الشباب

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