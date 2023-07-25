سوهاج: فحص أكثر من 83 ألف مواطن ضمن "100 يوم صحة"

أعلنت محافظة سوهاج عن توقيع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة الكشف الطبي وفحص 83 ألفا و983 مواطنا ومواطنة بمختلف مدن وقرى المحافظة، ضمن فعاليات الحملة القومية "100 يوم صحة"، التي انطلقت 25 يونيو الماضي، وتهدف إلى تكثيف حملات مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، ومنها "الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة المصرية، العناية بصحة الأم والجنين، الكشف وعلاج ضعف السمع لحديثي الولادة، القضاء على فيروس سي لطلاب المدارس، فحص المقبلين على الزواج، علاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس، بالإضافة إلى الرعاية الصحية لكبار السن.

وأوضح الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن الفرق الطبية للحملة انتشرت بالشوارع والميادين والمؤسسات الحكومية، والوحدات الصحية، مشيرا إلى فحص 31 ألفا و874 مواطنا من خلال مبادرة "الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة"، وفحص 34 ألفا 975 سيدة من خلال مبادرتي "صحة الأم والجنين"، ومبادرة "صحة المرأة".

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم فحص 8 آلاف و616 طفلا ضمن مبادرة الكشف وعلاج ضعف السمع بين حديثي الولادة، وفحص 7 آلاف و566 مواطن ضمن مبادرة "فحص المقبلين على الزواج"، بالإضافة إلى فحص 952 من كبار السن.