الولايات المتحدة تستعد للأسوأ.. الأرصاد الأمريكية تحذر من موجات حر جديدة

أكد موقع ذا هيل الأمريكي أنه من المتوقع أن تتسع موجة الحر في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تجاوزت الـ 45 درجة مئوية، إلى الجنوب الغربي لأسابيع هذا الأسبوع لتشمل معظم أنحاء البلاد.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في مناقشتها المتوقعة:"القصة الرئيسية هذا الأسبوع ستكون استمرار حرارة الصيف الشديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

وتابعت "بالنسبة لمعظم شهر يوليو، كانت الظروف الحارة والخطيرة طبيعية في أجزاء من الغرب وتكساس وفلوريدا، ولكن من المتوقع أن تنتشر حرارة الصيف هذه وتتوسع عبر الثلثين الشرقيين من البلاد هذا الأسبوع، بدءًا من الولايات الشمالية الوسطى والسهول ".

موجات حر جديدة

اعتبارًا من أمس، تم إصدار تحذيرات من الحرارة الزائدة وتحذيرات بشأن الحرارة لأجزاء من الحوض العظيم والجنوب الغربي وإنترماونتن الغربية والسهول الكبرى وجنوب فلوريدا، مع توقع المزيد في جميع أنحاء البلاد في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يشهد الغرب الأوسط درجات حرارة عالية تقترب من 100 درجة فرنهايت هذا الأسبوع، وسيشهد الشمال الشرقي ارتفاعات في التسعينيات، مؤكدين ان معظم السهول والغرب الأوسط تشهد حاليًا درجات حرارة عالية تصل إلى 90 درجة فرنهايت على الأقل.

وأفاد الخبراء بأنه بحلول اليوم الأربعاء وغدًا الخميس فإن أجزاء من الغرب الأوسط و"أقصى الشمال قد تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة تصل إلى ما يقرب من 100 درجة فرنهايت.

وأشار الموقع إلى أن مدينة فينيكس شهدت ارتفاعًا قياسيًا في درجات الحرارة مؤخرًا، حيث وصلت المدينة إلى يومها الرابع والعشرين على التوالي بدرجات حرارة تجاوزت 110 فرنهايت مطلع الأسبوع الحالي، حيث أثارت الحرارة المفرطة مخاوف صحية، خاصة في المتنزهات الوطنية في الجنوب الغربي بعد وفاة 4 أشخاص على الأقل لأسباب مرتبطة بالحرارة منذ بداية يونيو.

وحذرت وكالة تابعة للأمم المتحدة من زيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والوفيات مع تعرض نصف الكرة الأرضية الشمالي لموجات الحر الأسبوع الماضي.