ارتفاع درجات الحرارة القاسية فى كاليفورنيا

تعاني الولايات المتحدة من درجة حرارة شديدة منذ الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تظل درجات الحرارة أعلى من المعتاد في بعض الأماكن خلال الأيام المقبلة، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية.

ووفقًا للصحيفة، فإنه في كاليفورنيا، موقع السجل العالمي المتنازع عليه لدرجة الحرارة القصوى، تجاوز 50 درجة مئوية (122 فهرنهايت) في عدة أيام، مما أدى إلى وفاة متنزه واحد على الأقل.

كما حطمت فينيكس في أريزونا الرقم القياسي الخاص بها للأيام المتتالية فوق 43.3 درجة مئوية، مع تجاوز 19 يومًا لهذه العتبة.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، سيظل الجو حارًا خلال الأيام المقبلة في الولايات الجنوبية الغربية، مع استمرار درجات الحرارة في الوصول إلى 46-47 درجة مئوية في فينيكس، أي حوالي 5 درجات فوق المتوسط الموسمي.

وعبر المحيط الأطلسي، ستتخلى الموجة الحارة في جنوب أوروبا عن قبضتها تدريجيًا، وستؤدي غرق جبهة باردة عبر جنوب وشرق أوروبا إلى تباين حاد في درجات الحرارة هذا الأسبوع.

وقد عانت أجزاء من اليونان وإيطاليا من درجات حرارة أعلى بكثير من 40 درجة مئوية خلال الأسبوع الماضي، ولن يكون هناك سوى القليل من الراحة في اليومين المقبلين، كما انه من المتوقع أن تظل درجة الحرارة بين 40 درجة مئوية و 45 درجة مئوية حتى يوم الأربعاء قبل أن تنخفض في نهاية الأسبوع.

وإلى الشمال، من المحتمل انخفاض 10-15 درجة مئوية بين الثلاثاء والخميس، كما أنه يمكن أن تنخفض درجة الحرارة في النمسا وجمهورية التشيك من منتصف الثلاثينيات مئوية إلى منتصف سن المراهقة في غضون يومين فقط.

وفي غرب المحيط الهادئ، تمت ترقية إعصار دوكسوري من عاصفة استوائية، من المتوقع أن تتجه دوكسوري، التي كانت شرق الفلبين وقت كتابة هذا التقرير، نحو الشمال الغربي هذا الأسبوع وتزداد شدتها، مما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة في شمال الفلبين، ومن المتوقع أن تستمر العاصفة في الشمال الغربي، على الرغم من أن المسار الدقيق غير مؤكد.