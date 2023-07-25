في عيده الثامن والسعبين.. المكتبة الثقافية بالمعادي تحتفي بمسيرة محمد سلماوي

تحتفي المكتبة الثقافية بالمعادي التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بالكاتب الصحفي الكبير محمد سلماوي في عيد ميلاده الثامن والسبعين، مساء السبت المقبل في تمام السابعة مساء.

الندوة يتحدث فيها كل من الكاتب المسرحي أشرف أبوجليل ويديرها الشاعر ضياء الكيلاني رئيس مجلس الإدارة.

تأتي الندوة ضمن مشروع طموح أعده النادي للاحتفاء برموز المعادي الراحلين والأحياء على مدار عام كامل ويأتي على رأس الراحلين المفكر جلال أمين، الروائيون يوسف جوهر، خيري شلبي، يوسف الشاروني،جمال الغيطاني، أبوالمعاطي أبوالنجا، والشاعر عبد اللطيف عبد الحليم ويحتفي بالأحياء : الدكتور محمد حسن عبدالله، الدكتور صلاح السروي،الدكتور جودة عبد الخالق، الدكتور وسيم السيسي والشاعر أحمد الشهاوي.

أما عن محمد سلماوي فهو كاتب صحفي وأديب مصري درس اللغة الإنجليزية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، تخرج فيها عام 1966، ثم حصل على دبلوم مسرح شكسبير بجامعة أكسفورد عام 1969، ثم التحق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وحصل على درجة الماجستير في الاتصال الجماهيري عام 1975.

وكان محمد سلماوي قد عين مدرسًا للغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب - جامعة القاهرة عام 1966، وفي عام 1970 انتقل إلى جريدة الأهرام ليعمل بها محررًا للشئون الخارجية، وفي عام 1988 انتدب وكيلاً لوزارة الثقافة للعلاقات الخارجية. وفي عام 1991 عين مديرًا للتحرير بجريدة «الأهرام ويكلي» الصادرة باللغة الإنجليزية، ثم عين رئيسًا للتحرير بجريدة «الأهرام إبدو» الصادرة بالفرنسية. وإلى جانب ذلك عمل محمد سلماوي كاتبًا بجريدة «الأهرام» اليومية، ورئيسا لمجلس أمناء صحيفة«المصري اليوم»، اليومية المصرية المستقلة، ثم رئيسا لمجلس تحرير الصحيفة، في الثالث من يناير، من العام 2014.