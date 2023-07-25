ختام المؤتمر السنوي الـ29 لشمامسة إيبارشية المعادي (صور)

اخُتتمت فعاليات المؤتمر السنوي التاسع والعشرين لشمامسة إيبارشية المعادي وتوابعها الذي جاء بعنوان "بي ايهؤو إم إبشويس" أي "يوم الرب" الذي انطلق في بيت البتول للمؤتمرات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، بحضور الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس.

تضمن المؤتمر الذي حضره ٢٢٠ شماسًا وعدد من الفتيات من كنائس الإيبارشية من محبي الألحان، عدة فقرات منها حفظ ألحان حيث تم تقسيمها على ٥ مستويات، إضافة إلي لحن مجمع تسلمه جميع المشاركين في المؤتمر.

كما أقيمت مجموعة عمل نوقش خلالها موضوع "الموت والقيامة في الكتاب المقدس مع تحليل للحن تينَّاف" ومجموعة أخرى ناقشت "الموت والقيامة في الأجبية مع تحليل لأيقونة الأنسطاسيس (القيامة)".

وألقى أستاذ التاريخ الكنسي القس باسيليوس صبحي محاضرة دارت عن "كيف تغيرت العبادة من يوم السبت في العهد القديم إلى يوم الأحد في العهد الجديد".

وفي سياق فعاليات المؤتمر، صلى الأنبا دانيال القداس الإلهي بمشاركة أعضاء المؤتمر، والتقى بعدها معهم من خلال فقرة "اسأل سيدنا" أجاب فيها على الأسئلة التي طرحوها على نيافته.

واحتفلت كنيسة القديس مارمرقس في بني صامت ببني مزار، بعشية تذكار المتنيح القمص إبراهيم البسيط مؤسس الكنيسة، وطيّب الأنبا إنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا جسد القمص إبراهيم البسيط بمشاركة الآباء كهنة الكنيسة والعديد من آباء مجمع كهنة الإيبارشية

وفي اليوم التالي صلى بني مزار والبهنسا القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها.