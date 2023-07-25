الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

ختام المؤتمر السنوي الـ29 لشمامسة إيبارشية المعادي (صور)

الأنبا دانيال
الأنبا دانيال

اخُتتمت فعاليات المؤتمر السنوي التاسع والعشرين لشمامسة إيبارشية المعادي وتوابعها الذي جاء بعنوان "بي ايهؤو إم إبشويس" أي "يوم الرب" الذي انطلق في بيت البتول للمؤتمرات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، بحضور الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس.

تضمن المؤتمر الذي حضره ٢٢٠ شماسًا وعدد من الفتيات من كنائس الإيبارشية من محبي الألحان، عدة فقرات منها حفظ ألحان حيث تم تقسيمها على ٥ مستويات، إضافة إلي لحن مجمع تسلمه جميع المشاركين في المؤتمر.

كما أقيمت مجموعة عمل نوقش خلالها موضوع "الموت والقيامة في الكتاب المقدس مع تحليل للحن تينَّاف" ومجموعة أخرى ناقشت "الموت والقيامة في الأجبية مع تحليل لأيقونة الأنسطاسيس (القيامة)".

وألقى أستاذ التاريخ الكنسي القس باسيليوس صبحي محاضرة دارت عن "كيف تغيرت العبادة من يوم السبت في العهد القديم إلى يوم الأحد في العهد الجديد".

وفي سياق فعاليات المؤتمر،  صلى الأنبا دانيال القداس الإلهي بمشاركة أعضاء المؤتمر، والتقى بعدها معهم من خلال فقرة "اسأل سيدنا" أجاب فيها على الأسئلة التي طرحوها على نيافته.

واحتفلت كنيسة القديس مارمرقس في بني صامت ببني مزار، بعشية تذكار المتنيح القمص إبراهيم البسيط مؤسس الكنيسة، وطيّب الأنبا إنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا جسد القمص إبراهيم البسيط بمشاركة الآباء كهنة الكنيسة والعديد من آباء مجمع كهنة الإيبارشية

وفي اليوم التالي صلى بني مزار والبهنسا القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها.

الانبا دانيال الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف الأنبا دانيال المعادي الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس

الأكثر قراءة

مريض من أسابيع.. طليق بوسى أدلى بأقواله فى قضية "سرقة إيصالات الأمانة"

لعنة النيران تصل إيطاليا.. غلق مطار صقلية وانقطاع متواصل للكهرباء والماء

أزمة بوراك ووالده.. هل تعرض العالم لخديعة من الشيف التركى؟ (تحليل)

الاتصالات: تأسيس 116 شركة جديدة برأس مال 110 ملايين جنيه

جثة مبتورة الساقين تكشف السر.. القصة الكاملة لجريمة "العشق المجنون" بالغربية

الزمالك يحدد موعد تجديد عقد فتوح وصبحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا