فيوتشر ينتظر الفائز من بطلي تنزانيا وزنزبار في دور الـ32 لكأس الكونفدرالية

أسفرت قرعة الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية الإفريقية (موسم 2023-2024)، عن وقوع فريق فيوتشر، في مواجهة مع الفائز من مباراتي الدور التمهيدي الأول بين فريقي سينجيدا بيج ستارز التنزاني وجيه كيه يو (زنزبار).

وكان "كاف" قد قرر إعفاء 12 ناديًا، من خوض الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية، وهي الزمالك، فيوتشر، نهضة بركان المغربي، اتحاد العاصمة الجزائري، الإفريقي التونسي، ريفرز يونايتد النيجيري، ديابل نوار الكونغولي، سانت إيلوي لوبوبو (الكونغو الديمقراطية)، ساجرادا إيسبيرانكا الأنجولي، كمبالا سيتي، رايون سبورت الرواندي، سوبر سبورت الجنوب إفريقي.

وسيخوض فريق فويتشر، مواجهة الذهاب، خارج الديار، قبل أن يستقبل ممثل الكرة المصرية، مواجهة الإياب على أرضه.

ستجرى مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول، أيام 18، 19، 20 أغسطس المقبل، على أن تجرى مباريات الإياب، أيام 25، 26، 27 من الشهر ذاته.

وستقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني، أيام 15، 16، 17 سبتمبر، على أن تقام مباريات الإياب أيام 29، 30 سبتمبر، و1 أكتوبر المقبل.

وكان "كاف" قد قرر في وقت سابق، إلغاء الدور التمهيدي الثاني الإضافي لكأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي كان يشهد مواجهات تجمع بين الأندية الخاسرة من دور الـ 32 لدوري الأبطال والأندية المتأهلة من دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية.