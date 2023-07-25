الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة سيدة بالإكراه في النزهة

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة 4 متهمين بسرقة حقيبة من إحدى السيدات بالنزهة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية.

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين، قيامهم في غضون عام 2022 بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، بسرقة إحدى السيدات بالإكراه في دائرة القسم.

وتلقى قسم شرطة النزهة إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد قيام 4 متهمين بسرقة إحدى السيدات بالإكراه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عدد 4 متهمين مُسجلين جنائيًا.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق وقررت إحالتها للمحاكمة المختصة.

القضية حقيبة سرقة حقيبة السيدات سرقة محافظة القاهرة

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