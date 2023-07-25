الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خبير سياحي: الدولة المصرية مهتمة بسياحة اليخوت في الفترة الأخيرة

الخبير السياحي الهامي
الخبير السياحي الهامي الزيات

قال الخبير السياحي إلهامي الزيات، إن مصر تتميز بعدد كبير من أهم أنماط الأنشطة السياحية التي تتمتع بها مصر، ومن بينها السياحة الشاطئية والثقافية والبيئية، بالإضافة لسياحة اليخوت التي تهتم بها الدولة في الفترة الأخيرة، بالتعاون مع وزارة النقل التي تقوم  بجهود جادة لاستهداف وتطوير الموانئ المصرية.

وأضاف “الزيات” في تصريحات خاصة لـ الدستور، أن مصر تمتلك قدرة قائلة على تبني بعض الأنماط السياحية الأخرى، مثل سياحة المؤتمرات، كونها الأكثر طلبًا.

في سياق متصل، قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إن مصر تضم أهم الأنماط والأنشطة السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، جاء ذلك خلال لقائها بوفد من مجلس النواب الياباني برئاسة السيد كيهارا مينورو رئيس اللجنة الدائمة للأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة بالمجلس وعدد من أعضاء اللجنة، فضلاً عن عدد من المسئولين بوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية، وذلك خلال زيارتهم لمصر والتي استمرت على مدار يومين.

كما استعرضت نائب الوزير الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر وأبرز محاورها، والأنماط والأنشطة السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والتي من بينها السياحة الشاطئية والثقافية والبيئة، مشيرة إلى اهتمام الدولة بتعظيم الترويج لمنتج سياحة اليخوت وما تقوم به وزارة النقل من جهود لاستهداف تطوير هذا المنتج والتي من بينها إنشاء النافذة الواحدة لسياحة اليخوت والتي يتم من خلالها تبسيط الإجراءات واختصار المدة الزمنية لاستخراج التصاريح اللازمة في هذا الشأن، فضلاً عن تطوير ٢٥ ميناء والعمل على استهداف منتج زيارة مصر من البحر " Visit Egypt by Sea " وهي إتاحة زيارة مصر لمن يملكون يخوت خاصة.

كما أشارت إلى العدد المتزايد من المتاحف التي تم افتتاحها مؤخراً والأخرى التي سيتم افتتاحها قريباً من بينها متحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي سوف يستعرض من خلال مقتنياته العواصم المصرية المختلفة عبر الحقب التاريخية التي تعاقبت على مصر.

منتج سياحة السياحة الشاطئية الأنشطة السياحية سياحة اليخوت مصر

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