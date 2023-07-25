الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجزائر تعلن إخماد 80% من حرائق الغابات المستمرة منذ أيام

حرائق الغابات
حرائق الغابات

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، الثلاثاء، إخماد غالبية الحرائق بنسبة 80% والمستمرة منذ أيام في بعض ولايات الجزائر نتيجة لارتفاع درجات الحرارة.

وقالت الداخلية الجزائرية في بيان اليوم إنها تواصل عمليات الإخماد على مستوى 13 بؤرة حريق موزعة عبر 7 ولايات.

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بيان الداخلية الجزائرية بشأن الحرائق

وأكدت الوزارة إخماد الحرائق بسرعة نتيجة فعالية التدخلات الجوية عبر طائرات الإطفاء، التي حققت نتائج ملموسة وبلغت نجاعتها بعد التحسن النوعي للظروف المناخية وانخفاض سرعة الرياح ودرجة الحرارة.

وأوضح البيان أن وزارة الداخلية تقوم بمباشرة عمليات معاينة الأضرار وإحصاء المتضررين، للمضي في إجراءات تعويضها بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأسفرت حرائق الغابات المستمرة منذ أيام في الجزائر عن مقتل 34 شخصًا، بينهم 10 جنود، فيما قالت الحكومة الجزائرية إن نحو ثمانية آلاف من رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على ألسنة اللهب، كما تم إجلاء حوالي 1500 شخص.

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