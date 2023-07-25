الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يشارك بالمؤتمر التحضيري لـ"تطبيقات السياحة الصحية"

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال الإجتماع التحضيري

شارك اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، في فعاليات المؤتمر  التحضيري الثاني ضمن استعدادات محافظة جنوب سيناء والجهات المعنية بالتحضير لمؤتمر "تطبيقات السياحة الصحية المصرية"، والذى سيعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحضر فعاليات المؤتمر السفيرة سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والأثار، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الرقابة والأعتماد الصحي.

وخلال كلمته، وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لدعوته الكريمة وما يبذلونه من جهود فى سبيل دعم التعاون بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ برامج التنمية بصورة عامة والتنمية السياحية على وجه الخصوص وللتقدم السياحى المبهر الذى تشهده مدن المحافظة وعلى رأسهم بالطبع مدينة شرم الشيخ (مدينة السلام) والتى تشهد رواجاً سياحياً خلال الفترة الحالية يعيد لأذهاننا ذكريات المدينة ونجاحاتها فى إستضافة أهم المؤتمرات الدولية.

وأكد محافظ الجيزة، الدور الذى يمكن أن تلعبه السياحة العلاجية فى تحقيق مصر لأهدافها التنموية والمتعلقة بدعم الإقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وما تتمتع به مصر من مقومات سياحية أخرى متنوعة للحفاظ على بيئتنا ومواردنا السياحية من التدهور ومقاومتها للاضطرابات الاقتصادية والسياسية والصحية العالمية.

وتابع أن محافظة الجيزة تعد من أهم الأمثلة على تلك المقاصد التى تحمل تنوعاً فريداً يخدم فرصة مصر فى تطوير السياحة الصحية والعلاجية لما تتمتع به من كم هائل من المؤسسات الصحية والعلاجية والكوادر الطبية من المتخصصين بمختلف أنواع الأمراض ومجالات الرعاية التى جعلت منها قبلة للراغبين فى تلقى العلاج والعناية الصحية من مختلف المحافظات إلى جانب الوافدين من الدول العربية.

ولفت محافظ الجيزة، إلى أن هناك العديد من المواقع السياحية ذات الطابع الاستشفائى المتميز والتى تتمتع بقربها الاستراتيجى من مختلف المواقع الحيوية بالقاهرة الكبرى والتي منها مدينة الواحات البحرية والتى تعد أحد الفرص السياحية الواعدة لنمط السياحة البيئية والعلاجية بمصر والتى تضم مايقرب من 400 عين مياه طبيعية متنوعة مابين مياه باردة وساخنة ومعدنية والتى يجرى العمل على حصر مختلف المقومات التى تشملها قرى المدينة واحتياجات ومتطلبات كل منها لتطويرها وبحث الفرص الاستثمارية التى يمكن توفيرها لتحسين الخدمات بها وتعظيم الاستفادة منها وإدماج أهلها في برامج التنمية السياحية المقررة لضمان دعمهم الفعال لها.

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المؤتمر التحضيري تطبيقات السياحة الصحية المصرية شرم الشيخ محافظ الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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