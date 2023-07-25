"القاهرة" تستكمل التركيبات الميكانيكية لأولى محطات "كايرو بايك" بالتحرير

بدأت أولى محطات كايرو بايك فى ميدان التحرير استكمال أعمال التركيبات الميكانيكية الخاصة بها ضمن ٦ محطات انتهت محافظة القاهرة من إقامتها، فى إطار خطتها لاستبدال ٢٦ محطة جديدة بالمحطات القديمة كمرحلة أولى تشمل توفير ٢٥٠ دراجة.

وقالت محافظة القاهرة، في بيان، إن مشروع كايرو بايك يأتى فى ضوء حرص محافظة القاهرة على نجاح مشروع مشاركة الدراجات "كايرو بايك" وتنفيذه طبقًا للشروط الفنية التى تم إعدادها بخبرات عالمية وبأحدث المواصفات، من خلال شراكة المحافظة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركاء التنمية.

وأكدت أنه يتم حاليًا اتخاذ اجراءات اختبار تفعيل التطبيق الرقمي للمشروع لكي يشمل كافة وسائل الدفع المختلفة بالتعاون مع مشغل المشروع الجديد الذى كلفته محافظة القاهرة بالقيام بالمشروع لما له من الخبرة المحلية الناجحة في مجال مشاركة الدراجات.

وتسعى محافظة القاهرة خلال الفترة القادمة إلى الانتهاء من تنفيذ كافة التعديلات، بداية من إعادة تأهيل النظام وصولاً لتوفير عدد (500) دراجة و(45) محطة لاستكمال تغطية هذا المشروع الهام للمحافظة.

وكان أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن مشروع كايرو بايك يضم ٢٦ محطة بأهم نقاط منطقة وسط المدينة والمناطق المجاورة لها بالقرب من محطات المترو والأتوبيس والجراجات العامة الكبرى لتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، كما تضم المرحلة الأولى ٢٥٠ دراجة سيتم استكمالها فى المرحلة الثانية التى سيتم انشائها ليصلوا إلى ٥٠٠ دراجة، كما سيتم استكمال المحطات فى المرحلة الثانية لتصل إلى ٤٥ محطة، كما تم إنشاء مسار مؤمن بطول ٢ كم.

وتعريفة استخدام كايرو بايك للمواطن 1‏جنيه/ ساعة، وبحد أقصى 8جنيهات/ يوم، ولطلاب الثانوى والجامعة ٧٠ قرشًا/ ساعة، وبحد أقصى 8 جنيهات/ يوم، والاشتراك السنوي للمواطن ٦٠٠ جنيه/ سنة، فى حين يصل الاشتراك السنوى لطلاب الثانوى والجامعة إلى ٤٠٠ جنيه/ سنة.

ويستطيع المواطن الاشتراك فى المشروع عبر لينك موقع مشروع كايرو بايك http://cairobike.net، أو عبر تنزل أبليكشن مشروع كايرو بايك https://play.google.com/store/apps/details?id=com.donkeyrepublic.bike.android، ويتم الدفع باستخدام الكروت مسبقة الدفع، أو عبر الفيزا، ويسمح لجميع المواطنين اعتبارًا من عمر ١٦ عامًا استخدام كايرو بايك.