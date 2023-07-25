الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"تحيا مصر" ينظم أكبر قافلة للحماية الاجتماعية فى الدقهلية

دكان الفرحة فى الدقهلية
دكان الفرحة فى الدقهلية

أطلق صندوق تحيا مصر، اليوم الثلاثاء، قافلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الدقهلية في الصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي، ضمن المبادرتين "دكان الفرحة" و"بالهنا والشفا"، لتوفير الملابس والمواد الغذائية لرعاية أكثر من 4 آلاف أسرة مستحقة، وذلك بحضور الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وبمشاركة عدد من قيادات المحافظة.

وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبدالفتاح، إن قافلة الحماية الاجتماعية تضمنت تنظيم أكبر معرض كساء بمحافظة الدقهلية للأسر الأولى بالرعاية ضمن فعاليات مبادرة "دكان الفرحة"، ومستمر لمدة 3 أيام متواصلة وهي الثلاثاء والأربعاء والخميس، بهدف إتاحة الفرصة للأسر المستهدفة لاختيار ما يناسبها كهدية من الصندوق، ويضم المعرض 40 ألف قطعة ملابس وأحذية وإكسسوارات وأواني للطهي ومفروشات، فضلًا عن توزيع لعب الأطفال وأدوات مكتبية متنوعة، وذلك بالتعاون مع بنك الكساء المصري وجمعية البر والتقوى الخيرية.

وأضاف "عبدالفتاح" أن قافلة الحماية الاجتماعية لمحافظة الدقهلية تتضمن 40 طن خضروات ضمن مبادرة بالهنا والشفا، وذلك اعتمادًا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق ومنظمات المجتمع المدني الشريكة.
ولفت المدير التنفيذي للصندوق إلى أن قوافل الحماية الاجتماعية تعد نموذجًا لاستراتيجية الصندوق في تدعيم شراكته مع مؤسسات المجتمع المدني الملتزمة بمسئوليتها المجتمعية نحو توفير شتّى سُبل الدعم والرعاية للأسر المستحقة وتخفيف العبء عليهم، بمختلف محافظات الجمهورية.

جدير بالذكر أن مبادرة "دكان الفرحة" تم تدشينها في شهر أبريل عام 2019، وتعمل المبادرة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، ونُظمت معارض لطلاب جامعات الإسكندرية والمنيا وجنوب الوادي وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلوان، وأسيوط والمنيا، والسويس، فضلًا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم.

صندوق تحيا مصر قافلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الدقهلية ضمن المبادرتين دكان الفرحة وبالهنا والشفا وفير الملابس والمواد الغذائية لرعاية أكثر من 4 آلاف أسرة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تنظيم أكبر معرض كساء بمحافظة الدقهلية للأسر الأولى بالرعاية مبادرة دكان الفرحة ومستمر لمدة 3 أيام

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