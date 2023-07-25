الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لجنة المتابعة بإدارة بني سويف التعليمية تحقيق في مخالفات إدارية

وكيل تعليم بني سويف
وكيل تعليم بني سويف

فاجأ محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الثلاثاء، العاملين بإدارة بني سويف التعليمية لتفقد سير العمل، برفقته فريق المتابعة والذي ضم أعضاء المتابعة والشؤون القانونية والتوجيه المالي والإداري والمراحل التعليمية، في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وتكليفات الدكتور محمد هانئ المحافظ، باستمرار المتابعة والمرور على دواوين الإدارات التعليمية والمدارس لمتابعة سير العمل وانضباط العاملين

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم ، أقسام ومكاتب الإدارة التعليمية، والاطلاع على سجلات الحضور والانصراف ومتابعة منافذ تقديم الخدمات للمواطنين.

وأجرى محمد عبد التواب ، حوارا مع العاملين والمترددين من المواطنين على الإدارة ومعرفة مطالبهم ومشاكلهم، مشيرا إلى استمرار الزيارات المفاجئة على دواوين الإدارات التعليمية والمدارس لمتابعة الأداء في كافة عناصر العملية التعليمية ومتابعة سير العمل بها وتحقيق الانضباط الإداري.

وقرر وكيل تعليم بني سويف ، إحالة بعض المخالفات الإدارية فيما يتعلق بالتأخير عن المواعيد الرسمية والغياب والتقصير في أداء العمل والسلبيات التي رصدتها لجنة المتابعة للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية والتوجيه المالي والإداري، موجهاً بضرورة إعداد تقرير بتلافي السلبيات والملاحظات التي رصدتها لجنة المتابعة على وجه السرعة.

في سياق آخر، اطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم خلال تفقده عدد من اللجان بإدارة بني سويف التعليمية عقب انتهاء عطلة ثورة 23 يوليو المجيدة وتستمر حتى 31 يوليو الجاري.

 
وبدأ الجولة بلجان مدرستي خالد بن الوليد الابتدائية والأقباط الابتدائية على انتظام طلاب وطالبات صفوف النقل، كما اطمأن على جودة الطباعة ومدى مطابقة الأسئلة لمواصفات الورقة الامتحانية.

كما تفقد حجرة الكنترول، مؤكداً على ضرورة تصحيح المواد أول بأول مع مراعاة الدقة في مراجعة ورصد الدرجات حرصا على مصلحة الطلاب، منوها على التواصل المستمر مع غرفة العمليات بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات ، والاطمئنان على تذليل كافة المعوقات.

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم المراحل التعليمية بني سويف فريق المتابعة محافظ بني سويف

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