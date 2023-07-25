تعاون ثقافي على الصعيد السينمائي بين مصر وباراجواي

استقبل الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية ورئيس قصر السينما بجاردن سيتي سفير دولة باراجواي فيكتور هوجو باريرو الذي تفقد قاعات القصر ومتحف ذاكرة السينما.

واتفقا على تعاون سينمائي ضخم يبدأ بإقامة نادي سينما شهري للسينما في باراجواي ومشاركة بأفلام على هامش ملتقى سينما المحاولة الذي سينطلق في دورته الخامسة آخر سبتمبر المقبل، وجاء اللقاء تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وأهدى سفير باراجواي الفنان تامر عبد المنعم كتابين للكاتب البرجواوي الثيباديس جونثالث دل بايي والكاتب اغوستو روا باستوس كما قدم الفنان تامر عيد المنعم إعداد مجلة ابيض واسود للمركز الثقافي بالسفارة.

كما أهدى مجموعة أفلام الإدارة العامة للثقافة السينمائية الخاصة بالترويج السياحي للسفير من أجل إرسالها إلى باراجواي وعرضها هناك ومن ضمنها فيلم سيوة للمخرج أحمد البدري ونويبع للمخرج عادل عوض وأبو سمبل قدس الأقداس للمخرج عصام حلمي وسانت كاترين ارض التجلي للمخرج عبدلله مرسي وغيرهم من أفلام الإدارة المزودة بالترجمة للغة الانجليزية؛ وقد تطرق الاجتماع لاكثر من تعاون علي الصعيد الثقافي والسينمائي سوف يتم الاعلان عنه خلال الأيام المقبلة.

جدير بالذكر أن سينما باراجواي تعد السينما الرابعة المخصص لها نادي سينما شهري بقصر السينما بعد السينما الإيطالية والهندية والفنزويلية الذين لاقوا إقبالا جماهيريا كبيرا في ايام عروضهم .