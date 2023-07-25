أسوان : إزالة 13 حالة تعد ومتابعة لمشروعات حياة كريمة بالرديسية

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، على مواصلة التنسيق بين مسئولى الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة المختلفة لتنظيم الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة سواء كانت مباني أو أرض زراعية صادر لها قرارات سابقة أو يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية.

وذلك استكمالاً لسلسلة الجهود الجارية لتحقيق المستهدف من المرحلة الثالثة للموجه الـ 21 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد المحافظ ، أن ذلك يتوازى أعمال رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتكثيف النظافة العامة بالميادين والشوارع الرئيسية والداخلية.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، بقيادة المهندس سيد مدنى، حملات مكبرة إستهدفت إزالة 13 حالة تعد بمساحة 14 ألف و 710 م2.

شملت إزالة 3 حالات بمنطقة المحمودية عبارة عن تعدى على أرض مخصصة لمدرسة، إزالة 4 حالات فورية بنطاق حى جنوب المدينة بمساحة 3310 م2 ،إزالة 6 حالات في المهد بخور أبو سبيرة والأعقاب ، وقرية الهلال منهم حالتين لطاحونة بمساحة 11 ألف ة 400 م2 .

وفى نفس السياق، وجه محمود عليان رئيس الوحدة المحلية لمدينة السباعية، بتنفيذ أعمال النظافة العامة ، وكنس ورش وجرد الأتربة بالطريق الرئيسى لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بكافة أنحاء المدينة، بالإضافة إلى متابعة أعمال مشروع الصرف الصحى الخاص بخط الإنحدار الجارى تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، فيما تابعت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بقيادة يحيى مصطفى الأعمال الجارية بإنشاء مول داخل المدينة ضمن الخطة الإستثمارية .